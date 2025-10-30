TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURU ÜCRETİ VE TARİHİ: TOKİ 500 bin konut başvurusu ne zaman, şartları neler, ödeme planı nasıl? İşte tüm merak edilen sorular

Ev sahibi olma hayali kuranlar için büyük fırsat kapısı aralandı. TOKİ, 81 ilde 500 bin konut inşası için düğmeye bastı. Proje kapsamında 1+1 ve 2+1 daireler, uygun fiyatlar ve uzun vadeli ödeme planlarıyla satışa sunulacak. İstanbul'a 100 bin, Ankara'ya 30 bin, İzmir'e 21 bin yeni konut yapılacak. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuru tarihleri, fiyat aralıkları ve ödeme seçenekleri açıklandı. Peki, TOKİ 500 bin konut başvuru tarihi ne zaman, şartları neler, ödeme planı nasıl? İşte tüm detaylar...
81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği kampanya kapsamında İstanbul'da 100 bin, Ankara'da 30 bin 780, İzmir'de 21 bin 520, Gaziantep'te 13 bin 940, Konya'da 13 bin 670, Şanlıurfa'da 13 bin 190, Diyarbakır'da ise 12 bin 170 konut yapılacak. İki farklı tipte 2+1 ve 1+1'den oluşacak konutlar, 80.65 ve 55 metrekare büyüklüğünde olacak. Dev konut hamlesinin tüm detayları ise şöyle:
10 Kasım- 19 Aralık 2025 tarihlerinde toplanacak başvurular Ziraat, Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Başvuru ücreti ise 5 bin lira olacak. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi ise 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında gerçekleşecek.
18 yaşını doldurmuş olmak ve en az 10 yıldır TC vatandaşı olmak.
Tapuda kendi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayanlar başvuru yapabilecek.
Ayrıca projelerden dar gelirlinin faydalanması için gelir şartı aranacak. İstanbul'da hane halkı geliri en fazla 145 bin TL, diğer illerde 127 bin TL olanlar başvuru yapacak. Bunu aşanlar başvuru yapamayacak.
Vatandaş yaşadığı ilden ev alabilecek. Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikâmet ediyor olma şartı aranacak.
İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI
İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkânı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkânı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkânı sunulacak.Konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkânı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkânı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkânı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur da törende yaptığı konuşmada, projenin sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımlarından biri olacağını söyledi. Yatay mimariye uygun olacağını kaydeden Sungur, "Bu projenin temel amacı barınmayı piyasa ilişkilerinden bağımsızlaştırarak toplumsal refahı ve devletin koruyucu rolünü ön plana çıkarmaktır.
Sosyal konutlarımız şehirlerin tarihi dokusuna uygun, bölgelerin iklimi, coğrafi özellikleri ve kültürümüzü yansıtacaktır. Cumhuriyet tarihinin en büyük ve kapsamlı konut projesini gece gündüz demeden çalışarak inşa edeceğiz" dedi.
Bir hane halkı adına eşler başvuru yapabilir mi? İkisine de çıkarsa süreç nasıl işleyecek?
Bir hane halkı adına, her iki eş de başvuru yapabilir. Kura sonucunda her iki vatandaşın da hak sahibi olması durumunda ikinci başvuru yapan eşin hak sahipliği iptal edilir.
500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun ( kargir ev, köy evi, kerpiç ev hariç) olmaması gerekiyor.
Daha önceki Sosyal Konut Projelerinde "İlk Evim / İlk Evim Arsa Projesi'nde" asil/ yedek hak sahibi olan vatandaşların kendileri veya eşlerinin "500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne" başvuruları kabul edilmiyor. Dileyen hak sahipleri için, önceki başvuruyu iptal ederek yeni projeye başvurma imkânı var.
Arsa için hak sahibi olan vatandaşların da başvuruları kabul edilmeyecek.
Kurada hak sahibi olamayan vatandaşlarımız başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.
Yalnızca bir kategori için başvuru yapılması gerekiyor.
500 bin sosyal konut projesinde sahip olunan gayrimenkul hissesinin tapu değeri 1 milyon TL'yi geçmeyenler başvuru yapabiliyor.
Ödemeler ne zaman başlayacak?
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlatılacak.
Aylık taksitler her yılın ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak idarece tespit edilen oranda artırılıyor. İlk dönemsel artış sözleşme imzalama tarihine göre TOKİ tarafından belirleniyor.
Sosyal konut projesine başvuru yapabilmek için başvuru sahibinin T.C. vatandaşı olması gerekiyor.
Daha önceki sosyal konut projelerinde asil/yedek hak sahibi olan vatandaşların, kendileri ve eşlerinin 500 bin sosyal konut projesine başvurusu kabul edilmiyor. Dileyenler önceki başvuruyu iptal ederek yeni kampanyaya başvurabiliyor.
Projelerde, 18-30 yaş arası gençler için yüzde 20 kontenjan ayrıldı. 10 Kasım 1995 tarihinden sonra doğanlar müracaat edebilecek. Kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları ile anne ve babaları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri, çocukları ile anne ve babalarının daha önce TOKİ ile sözleşme yapmış olmaması şart.