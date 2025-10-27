TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURULARI 2025: TOKİ 500 bin konut başvurusu ne zaman, şartları neler, ödeme planı nasıl olacak?

ŞARTLAR NELER?

18 yaşını doldurmuş olmak ve en az 10 yıldır TC vatandaşı olmak.

Tapuda kendi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayanlar başvuru yapabilecek.

Ayrıca projelerden dar gelirlinin faydalanması için gelir şartı aranacak. İstanbul'da hane halkı geliri en fazla 145 bin TL, diğer illerde 127 bin TL olanlar başvuru yapacak. Bunu aşanlar başvuru yapamayacak.

Vatandaş yaşadığı ilden ev alabilecek. Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikâmet ediyor olma şartı aranacak.