TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURUSU KOŞULLARI 2025 TOKİ konut başvurusu ne zaman, kimler başvurabilir, ödeme planı nasıl?

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi için başvuru dönemi başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu program kapsamında İstanbul'a 100 bin, Ankara'ya 30 bin, İzmir'e 21 bin konut inşa edilecek. Projede 1+1 ve 2+1 daire seçenekleri sunulurken, vatandaşlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile ev sahibi olabilecek. Kampanyanın şartları, başvuru süreci ve ödeme planı ise merak konusu oldu.Peki, TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak, hangi koşullar geçerli ve ödemeler nasıl yapılacak? İşte tüm detaylar…
81 ilde toplam 500 bin sosyal konutun yapılacağı projede, İstanbul'a 100 bin, Ankara'ya 30.780, İzmir'e 21.520, Gaziantep'e 13.940, Konya'ya 13.670, Şanlıurfa'ya 13.190 ve Diyarbakır'a 12.170 konut inşa edilecek. Konutlar 2+1 ve 1+1 tiplerinde olacak ve büyüklükleri sırasıyla 80,65 ve 55 metrekare olarak planlandı. İşte projenin detayları:
Başvurular Ziraat, Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 toplanacak. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.
-18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek.
-Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak.
-Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. (Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. )
-Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.
-Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN ÖDEME PLANI
* İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
* İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
* İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI
* İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
* İstanbul'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
* İstanbul'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
