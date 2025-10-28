TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİ KAMPANYA AYRINTILARI: 2025 TOKİ 500 bin konut başvurusu ne zaman, kimler başvurabiilir, ödeme planı nasıl?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi için başvuru süreci başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı program kapsamında İstanbul'a 100 bin, Ankara'ya 30 bin, İzmir'e 21 bin yeni konut yapılacak. 1+1 ve 2+1 daire seçenekleriyle hayata geçirilen projede, vatandaşlar 240 ay vade ve yüzde 10 peşinat ile ev sahibi olabilecek. Kampanya için detaylı şartlar ve ödeme planı merak ediliyor. Peki, TOKİ 500 bin konut başvuru tarihi ne zaman, şartları neler, ödeme planı nasıl? İşte başvuru tarihleri ve ücreti hakkında tüm detaylar...
81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği kampanya kapsamında İstanbul'da 100 bin, Ankara'da 30 bin 780, İzmir'de 21 bin 520, Gaziantep'te 13 bin 940, Konya'da 13 bin 670, Şanlıurfa'da 13 bin 190, Diyarbakır'da ise 12 bin 170 konut yapılacak. İki farklı tipte 2+1 ve 1+1'den oluşacak konutlar, 80.65 ve 55 metrekare büyüklüğünde olacak. Dev konut hamlesinin tüm detayları ise şöyle:
10 Kasım- 19 Aralık 2025 tarihlerinde toplanacak başvurular Ziraat, Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Başvuru ücreti ise 5 bin lira olacak. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi ise 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında gerçekleşecek.
18 yaşını doldurmuş olmak ve en az 10 yıldır TC vatandaşı olmak.
Tapuda kendi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayanlar başvuru yapabilecek.
Ayrıca projelerden dar gelirlinin faydalanması için gelir şartı aranacak. İstanbul'da hane halkı geliri en fazla 145 bin TL, diğer illerde 127 bin TL olanlar başvuru yapacak. Bunu aşanlar başvuru yapamayacak.
Vatandaş yaşadığı ilden ev alabilecek. Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikâmet ediyor olma şartı aranacak.
İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI
İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkânı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkânı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkânı sunulacak.Konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkânı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkânı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkânı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur da törende yaptığı konuşmada, projenin sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımlarından biri olacağını söyledi. Yatay mimariye uygun olacağını kaydeden Sungur, "Bu projenin temel amacı barınmayı piyasa ilişkilerinden bağımsızlaştırarak toplumsal refahı ve devletin koruyucu rolünü ön plana çıkarmaktır.
Sosyal konutlarımız şehirlerin tarihi dokusuna uygun, bölgelerin iklimi, coğrafi özellikleri ve kültürümüzü yansıtacaktır. Cumhuriyet tarihinin en büyük ve kapsamlı konut projesini gece gündüz demeden çalışarak inşa edeceğiz" dedi.