TOKİ 500 BİN KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ: 2+1 ve 1+1 evlerde kuralar hangi tarihte ve başvuru sonuçları ne zaman?

Ev sahibi olmayı hedefleyen vatandaşlara yeni bir imkan sunan Ev Sahibi Türkiye projesinde hareketlilik sürüyor. Başvuruların devam ettiği 500 bin konutluk projede, kura çekim tarihlerine yönelik beklenti artmış durumda. Hak sahiplerinin belirleneceği kura sürecinin ne zaman başlayacağı ve sonuçların hangi gün duyurulacağı pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, 2025 TOKİ kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?