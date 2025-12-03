Haberler Yaşam Haberleri TOKİ 500 BİN KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ: 2+1 ve 1+1 evlerde kuralar hangi tarihte ve başvuru sonuçları ne zaman?
Türkiye’nin en geniş kapsamlı sosyal konut projelerinden biri olan Ev Sahibi Türkiye girişiminde başvurular yoğun şekilde sürüyor. 500 bin konut için milyonlarca kişi müracaat ederken, kura tarihlerinin ve sonuçların açıklanacağı gün en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Dar ve orta gelir grubuna uygun ödeme seçenekleri sunan proje, ev sahibi olmayı hedefleyen vatandaşların yakından takip ettiği konuların başında geliyor. Peki, TOKİ başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?

Ev sahibi olmayı hedefleyen vatandaşlara yeni bir imkan sunan Ev Sahibi Türkiye projesinde hareketlilik sürüyor. Başvuruların devam ettiği 500 bin konutluk projede, kura çekim tarihlerine yönelik beklenti artmış durumda. Hak sahiplerinin belirleneceği kura sürecinin ne zaman başlayacağı ve sonuçların hangi gün duyurulacağı pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, 2025 TOKİ kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi kapsamında yürüttüğü başvuru sürecine dair takvim netleşmiş durumda. 10 Kasım 2025'te başlayan başvurular, belirlenen tarihlerde sona erecek. Başvurusunu henüz tamamlamayan vatandaşların, süreç kapanmadan işlemlerini gerçekleştirmeleri önem taşıyor.

  • E-Devlet üzerinden son başvuru tarihi: 18 Aralık 2025

  • Banka şubelerinden son başvuru tarihi: 19 Aralık 2025

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak.

TOKİ kura sonuçları, tüm kuraların tamamlanmasının ardından toplu bir tarihte değil, çekilişi yapılan her il ve proje için aşamalı olarak ilan edilmeye başlayacak.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura çekiminin ardından gözler e-devlet ekranına ve TOKİ resmi intrernet sitesine ve sosyal medya hesaplarına dönecek. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.

