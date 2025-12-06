TOKİ 500 BİN KURA ÇEKİLİŞİ: "Başvurular takip ediliyor!" TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ'nin hayata geçirdiği 500 bin konutluk büyük projede heyecan yüksek seviyede. Başvurular tamamlandıktan sonra şimdi merak edilen, kura çekiminin açıklanacağı tarih. Ev sahibi olmayı bekleyen vatandaşlar, sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırırken, kura süreciyle ilgili açıklamalar da gündemde yer alıyor. Yoğun talep gören projede hak sahipleri, gözlerini resmi tarihlere çevirmiş durumda.İşte TOKİ başvuru sonuçlarına dair detaylar...
TOKİ 500 bin konut için inşa ve ihale süreci 2025 yılının Kasım ayı itibarıyla başlayacak. Hak sahibi belirlemeleri için kura çekimi takvimi ise belli oldu.
Buna göre; TOKİ kura çekimi 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Kura çekiminin ardından gözler e-devlet ekranına ve TOKİ resmi intrernet sitesine ve sosyal medya hesaplarına dönecek. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.
Proje kapsamında 200 bin adet 80 metrekarelik 2+1, 150 bin adet 65 metrekarelik 2+1 ve 150 bin adet 55 metrekarelik 1+1 konutlar satışa sunulacak.