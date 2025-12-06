TOKİ 500 BİN KURA ÇEKİLİŞİ: "Başvurular takip ediliyor!" TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ 500 bin konut için inşa ve ihale süreci 2025 yılının Kasım ayı itibarıyla başlayacak. Hak sahibi belirlemeleri için kura çekimi takvimi ise belli oldu.

Buna göre; TOKİ kura çekimi 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.