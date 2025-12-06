Haberler Yaşam Haberleri TOKİ 500 BİN KURA ÇEKİLİŞİ: "Başvurular takip ediliyor!" TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 6.12.2025 07:58

TOKİ’nin 500 bin konut projesi için başvurular devam ederken, vatandaşlar sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Ev sahibi olmayı hedefleyen binlerce kişi, kura çekimi takvimini ve sonuçların ne zaman ilan edileceğini araştırıyor. Yoğun ilgi gören projede süreç yakından izlenirken, kura takvimine dair detaylar gündemin dikkat çeken konuları arasında yer alıyor.Peki, TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, kura çekimi ne zaman?

TOKİ'nin hayata geçirdiği 500 bin konutluk büyük projede heyecan yüksek seviyede. Başvurular tamamlandıktan sonra şimdi merak edilen, kura çekiminin açıklanacağı tarih. Ev sahibi olmayı bekleyen vatandaşlar, sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırırken, kura süreciyle ilgili açıklamalar da gündemde yer alıyor. Yoğun talep gören projede hak sahipleri, gözlerini resmi tarihlere çevirmiş durumda.İşte TOKİ başvuru sonuçlarına dair detaylar...

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ 500 bin konut için inşa ve ihale süreci 2025 yılının Kasım ayı itibarıyla başlayacak. Hak sahibi belirlemeleri için kura çekimi takvimi ise belli oldu.

Buna göre; TOKİ kura çekimi 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

TOKİ BAŞVURU BEDELİ İADE EDİLECEK Mİ?

TOKİ 500 bin konut hak sahipliği kurasında ismi çıkmayan vatandaşlara ödedikleri 5 bin liralık başvuru ücreti geri iade edilecek.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura çekiminin ardından gözler e-devlet ekranına ve TOKİ resmi intrernet sitesine ve sosyal medya hesaplarına dönecek. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.

1+1 VE 2+1 EVLER NASIL OLACAK?

Proje kapsamında 200 bin adet 80 metrekarelik 2+1, 150 bin adet 65 metrekarelik 2+1 ve 150 bin adet 55 metrekarelik 1+1 konutlar satışa sunulacak.

