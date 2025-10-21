TOKİ 500 bin sosyal konut projesi bekleniyor! TOKİ sosyal konut projesi başvurusu nasıl yapılır? Bakan Kurum’dan yeni açıklama!

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi, vatandaşlar tarafından heyecanla takip ediliyor. Proje detayları ve başvuru süreci hakkında açıklamalar yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sürece dair önemli bilgiler paylaştı. Peki, TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, TOKİ'nin "İlk Evim Projesi" ile ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaşarak, "Şimdi de Yüzyılın Konut Projesi ile 500 bin anahtarı daha milletimizle buluşturacağız." ifadesini kullandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TOKİ, sosyal konut projeleri kapsamında Türkiye'nin dört bir yanındaki dar gelirli vatandaşlara yeni yaşam alanları inşa etmeye devam ediyor.
Öte yandan daha önce 50 Bin Sosyal Konut, 100 Bin Sosyal Konut ile 13 Eylül 2022'de "250 Bin Sosyal Konut Projesi/ İlk Evim, İlk Evim Arsa/ İlk Evim İş Yeri" projelerini hayata geçiren TOKİ eliyle bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa edildi.
Halihazırda Türkiye genelinde 280 bin sosyal konutun inşa çalışmaları da devam ediyor.
500 Bin Sosyal Konut Projesi, beraberinde bazı ilkleri de getirecek. TOKİ eliyle proje kapsamında İstanbul'da ilk kez "kiralık konut projesi" hayata geçirilecek.
Söz konusu kampanyanın detayları daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacak.
Konutların illerde hangi bölgelerde inşaa edileceği illere göre kaç adet konut yapılacağı gibi ayrıntıların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
Başvurular e-Devlet üzerinden açılacak bir sistem üzerinden alınacak. Daha önceki projelerde olduğu gibi, başvuru bedelinin ödenmesi istenecek. Proje bazında hangi bankaya peşinat yatırılacağı, başvuru şartlarıyla birlikte açıklanacak.