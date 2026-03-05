TOKİ Ankara konutlarında 270 hak sahipliği için yeniden kura çekilecek

Ankara'nın Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan ileçlerini kapsayan 21780/500000 Sosyal Konut Projesi'nde yapılan kura çekilişinde önemli bir gelişme yaşandı. TOKİ tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, sistemde yaşanan teknik bir aksaklık nedeniyle 497 hak sahibinin liste dışı kaldığı belirlendi.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE DOĞRUDAN HAK

Tespit edilen 497 kişilik eksikliğin 227'sini oluşturan şehit yakını ve gazi kategorisindeki vatandaşlar, ilgili kontenjan gereği herhangi bir çekilişe gerek kalmaksızın doğrudan hak sahibi olarak sisteme tanımlandı.

6 MART'TA YENİ KURA ÇEKİLECEK

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre; sistem hatası nedeniyle belirlenemeyen kalan 270 hak sahibi için kura çekilişi 6 Mart 2026 tarihinde saat 10:00'da idarenin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak gerçekleştirilecek.