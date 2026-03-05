Haberler Yaşam Haberleri TOKİ Ankara konutlarında 270 hak sahipliği için yeniden kura çekilecek
Giriş Tarihi: 5.03.2026 17:01 Son Güncelleme: 5.03.2026 17:02

TOKİ Ankara konutlarında 270 hak sahipliği için yeniden kura çekilecek

TOKİ’nin bugün gerçekleştirdiği Ankara Merkez sosyal konut kura çekilişinde sistem kaynaklı bir hata tespit edildi. 497 hak sahibinin eksik belirlenmesi üzerine harekete geçen TOKİ, şehit yakını ve gaziler için doğrudan kontenjan kullandırırken, kalan 270 konut için yeni kura tarihini saat vererek duyurdu.

TOKİ Ankara konutlarında 270 hak sahipliği için yeniden kura çekilecek
  • ABONE OL

Ankara'nın Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan ileçlerini kapsayan 21780/500000 Sosyal Konut Projesi'nde yapılan kura çekilişinde önemli bir gelişme yaşandı. TOKİ tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, sistemde yaşanan teknik bir aksaklık nedeniyle 497 hak sahibinin liste dışı kaldığı belirlendi.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE DOĞRUDAN HAK

Tespit edilen 497 kişilik eksikliğin 227'sini oluşturan şehit yakını ve gazi kategorisindeki vatandaşlar, ilgili kontenjan gereği herhangi bir çekilişe gerek kalmaksızın doğrudan hak sahibi olarak sisteme tanımlandı.

6 MART'TA YENİ KURA ÇEKİLECEK

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre; sistem hatası nedeniyle belirlenemeyen kalan 270 hak sahibi için kura çekilişi 6 Mart 2026 tarihinde saat 10:00'da idarenin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak gerçekleştirilecek.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
TOKİ Ankara konutlarında 270 hak sahipliği için yeniden kura çekilecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz