TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ BAŞLADI! TOKİ Ankara kura çekiliş sonuçları (isim listesi) açıklandı mı?

TOKİ Ankara 31.073 konut kura çekilişi, 3 Mart 2026 Salı günü saat 13.30'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde noter huzurunda başladı. Tam şeffaflık ilkesiyle yürütülen çekiliş, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Peki TOKİ Ankara kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte merak edilen tüm detaylar...

Milyonlarca vatandaşın beklediği o an geldi! "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında bugüne kadar 75 ilde 331 bin 833 konutun hak sahibi belirlenirken, şimdi sıra Ankara'ya geldi. 31 bin 73 konutun hak sahiplerinin belirleneceği çekilişin ardından TOKİ Ankara kura sonuçları, e-Devlet ve TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek.

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ

TOKİ Ankara 31 bin 073 konut kura çekimi 2 Mart Salı 13:30'da başladı. Ankara Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi Youtube üzerinden canlı olarak yayınlandı.

ANKARA TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA

Kura tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları aşağıdaki kanallar üzerinden sorgulayabilecekler:

  • TOKİ Resmi İnternet Sitesi
  • e-Devlet Kapısı

Başvurularını yapan vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca kontrol edebilecekler.

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

E-DEVLET TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

ANKARA'NIN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

TOKİ, Ankara'nın Merkez, Sincan Temelli, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçelerinde toplam 31 bin 73 konut inşa edecek.

İşte ilçe ilçe konut sayıları;

  • Merkez (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan) 21780
  • Sincan Temelli 4000
  • Akyurt 150
  • Ayaş 150
  • Bala 110
  • Beypazarı 750
  • Çamlıdere 200
  • Çubuk 500
  • Elmadağ 500
  • Evren 41
  • Güdül 142
  • Haymana 150
  • Kahramankazan 300
  • Kalecik 150
  • Kızılcahamam 150
  • Nallıhan 200
  • Nallıhan Çayırhan 100
  • Polatlı 1500
  • Şereflikoçhisar 200

