TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ BAŞLADI! TOKİ Ankara kura çekiliş sonuçları (isim listesi) açıklandı mı?

Milyonlarca vatandaşın beklediği o an geldi! "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında bugüne kadar 75 ilde 331 bin 833 konutun hak sahibi belirlenirken, şimdi sıra Ankara'ya geldi. 31 bin 73 konutun hak sahiplerinin belirleneceği çekilişin ardından TOKİ Ankara kura sonuçları, e-Devlet ve TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek.