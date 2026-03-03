TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ BAŞLADI! TOKİ Ankara kura çekiliş sonuçları (isim listesi) açıklandı mı?

Milyonlarca vatandaşın beklediği o an geldi! "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında bugüne kadar 75 ilde 331 bin 833 konutun hak sahibi belirlenirken, şimdi sıra Ankara'ya geldi. 31 bin 73 konutun hak sahiplerinin belirleneceği çekilişin ardından TOKİ Ankara kura sonuçları, e-Devlet ve TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek.
TOKİ Ankara 31 bin 073 konut kura çekimi 2 Mart Salı 13:30'da başladı. Ankara Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi Youtube üzerinden canlı olarak yayınlandı.
Kura tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları aşağıdaki kanallar üzerinden sorgulayabilecekler:
Başvurularını yapan vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca kontrol edebilecekler.
TOKİ, Ankara'nın Merkez, Sincan Temelli, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçelerinde toplam 31 bin 73 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;