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Giriş Tarihi: 6.1.2023 15:17

TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi 6 Ocak 2023: Ankara TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama

TOKİ Ankara kura çekilişi 6 Ocak 2023 tarihinde düzenlendi. 6-8 Ocak 2023 tarihlerinde çekilişi yapılacak olan ilçeler Sincan Yenipeçenek olarak açıklanmış olup toplamda 4800 konut için kura çekiliyor. İsim listesini öğrenmek isteyen vatandaşlar “TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi sorgulama” için araştırmalarını sürdürüyor. İşte Ankara TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama ve diğer bilgiler.

TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi 6 Ocak 2023: Ankara TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama

TOKİ Ankara kura çekimi sonuçları isim listesi araştırılıyor. Sincan Belediyesi Rüstem Altunbaş Konferans Salonu'nda çekilecek olan kura çekimi sonrası 4800 konut hak sahibini bulacak. Kura çekimini canlı izlemek isteyenler "TOKİ Ankara kura çekimi canlı izle" araştırması yapıyor. Bu başlık altından; TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi bilgilerine ulaşabilirsiniz. İşte Ankara TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama bilgileri.

TOKİ SİNCAN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ Ankara Sincan kura çekimi saat 11:00'de Sincan Belediyesi Rüstem Altunbaş Konferans Salonu'nda çekilecek. Sincan'da kura çekimi sonrasında 4.800 konut hak sahibini bulacak.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

TOKİ kura sonuçları yalnızca E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün sürebiliyor.

TOKİ Ankara Sincan kura sonuçlarını aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

6-8 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

Sincan Yenipeçenek: 4800 konut

9 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

Sincan Saraycık: 1626 konut

10 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

Gölbaşı Gerder: 1545 konut

11 - 12 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

Mamak: 3645 konut

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Ankara TOKİ kura çekimi, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden ve Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi tamamlandıktan sonra ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesi TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek.

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TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi 6 Ocak 2023: Ankara TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
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