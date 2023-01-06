TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi 6 Ocak 2023: Ankara TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama

TOKİ Ankara kura çekimi sonuçları isim listesi araştırılıyor. Sincan Belediyesi Rüstem Altunbaş Konferans Salonu'nda çekilecek olan kura çekimi sonrası 4800 konut hak sahibini bulacak. Kura çekimini canlı izlemek isteyenler "TOKİ Ankara kura çekimi canlı izle" araştırması yapıyor. Bu başlık altından; TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi bilgilerine ulaşabilirsiniz. İşte Ankara TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama bilgileri.