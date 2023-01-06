TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi 6 Ocak 2023: Ankara TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama

TOKİ Ankara kura çekimi sonuçları isim listesi araştırılıyor. Sincan Belediyesi Rüstem Altunbaş Konferans Salonu'nda çekilecek olan kura çekimi sonrası 4800 konut hak sahibini bulacak. Kura çekimini canlı izlemek isteyenler "TOKİ Ankara kura çekimi canlı izle" araştırması yapıyor. Bu başlık altından; TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi bilgilerine ulaşabilirsiniz. İşte Ankara TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama bilgileri.
TOKİ SİNCAN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
TOKİ Ankara Sincan kura çekimi saat 11:00'de Sincan Belediyesi Rüstem Altunbaş Konferans Salonu'nda çekilecek. Sincan'da kura çekimi sonrasında 4.800 konut hak sahibini bulacak.
KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
TOKİ kura sonuçları yalnızca E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün sürebiliyor.
TOKİ Ankara Sincan kura sonuçlarını aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.
6-8 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER
Sincan Yenipeçenek: 4800 konut
9 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER
Sincan Saraycık: 1626 konut
10 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER
Gölbaşı Gerder: 1545 konut
11 - 12 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER
Mamak: 3645 konut
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Ankara TOKİ kura çekimi, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden ve Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi tamamlandıktan sonra ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesi TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek.