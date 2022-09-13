TOKİ arsa satışı başlıyor! 2022 TOKİ arsa başvuruları ne zaman başlıyor, belli oldu mu? e-Devlet TOKİ arsa başvuru ekranı

TOKİ arsa satışı başlıyor. Başkan Erdoğan açıklamasında 100 bin altyapılı konut arsası müjdesini vererek kendi evini yapmak isteyenlere de seslendi. Açık artırma ile 40 ilde 499 arsa satışa sunulacak. TOKİ arsa başvuru şartları ve başvuru tarihleri de sorgulanmaya başladı. Peki, TOKİ arsa başvuru ne zaman, nasıl yapılır? İşte, e-Devlet TOKİ 2022 ekranı…
TOKİ ARSA BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Hükümetin ev fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar nedeniyle mağduriyetle karşılaşan vatandaşların sorunlarını çözmek amacıyla hazırladığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım başladı.
Projenin detayları, 13 Eylül 2022 Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada projenin 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içerdiğini söyledi.
81 ilde yapılacak ucuz konutlarda emekli, genç, engelli vatandaşlar için ek kontenjan ayrılacak. Vatandaşlar, yüzde 10 peşinatla, 20 yıl vadeyle ev sahibi olabilecek. Taksit miktarı da asgari ücretli çalışanların ödeme imkânına göre belirlenecek.
Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ arsa projesine dair açıklama geldi. İşte o açıklama;
"Bu kampanyanın vatandaşımızı çok çok olumlu istikamette etkileyeceğine inanıyoruz. Burada sadece konut değil, aynı şekilde arsa projemiz var. 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor. İcabında vatandaş "ben kendim yapacağım" diyorsa, onlara da "buyur kardeşim, 100 bin arsa var, kendin de yapabilirsin" diyoruz."
"ÖZEL KONTENJANLAR OLACAK"
"Ayrıca 10 bin sanayi sitesiyle vatandaşımıza kendi işini kurma imkanı da sağlanacak. Gençler, emekliler, engelliler, şehit yakınları ve gazilere yönelik özel kontenjanlar olacak. Vatandaşlarımıza böylece ev sahibi olabilme kolaylığı sunuyoruz."
TOKİ ARSA SATIŞI TAKSİTLERİ NASIL OLACAK?
40 ilde 499 arsa, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çevrim içi ve açık artırma usulü ile satışa sunulacak.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) iştiraki olan Emlak Yönetim Müzayede'nin internet sayfasındaki bilgilere göre, Bakanlığın 40 ilde satışa sunacağı arsaların ödemesi yüzde 25 peşin, yıllık yüzde 9 fark, 24 ay vadeyle yapılacak.
Arsa satışları, KDV'den ve tapu harcından muaf olacak.
TOKİ SATIŞA SUNULAN ARSALAR NEREDE?
Yatırım için sunulan arsalar Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.
AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN?
Açık artırmalar, 21-22 Eylül 2022 tarihlerinde saat 10.30'da iki ayrı oturum halinde Ankara Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Bakanlık Konferans Salonu'nda ve İzmir Bayraklı'daki Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapılacak.
40 İLDE 499 ARSA BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Çevrim içi katılım için başvurular, 20 Eylül 2022 Salı günü saat 10.30 itibarıyla sonlanacak.
Satışa ilişkin detaylı bilgiye, "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ve "(212) 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.