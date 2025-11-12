TOKİ BAŞVURU GÜNLERİ: 1+1, 2+1 TOKİ 500 bin konut başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar ve şartları neler?

HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon programında TOKİ'nin İstanbul'daki 100 bin konut projesiyle ilgili detayları paylaştı. Bakan Kurum, "7 bölgede projemizi yürütüyoruz. İstanbul'da 100 bin konut inşa edeceğiz. Bu konutlar, deprem dönüşümü açısından da büyük önem taşıyor" dedi.

Projeye göre, Konya'da 13 bin, Ankara'da 30 bin, İzmir'de 21 bin 520 ve Antalya'da 13 bin konut yapılacak. Hatay'da ise deprem konutlarına ek olarak 12 bin konut hayata geçirilecek. Bakan Kurum ayrıca proje bölgelerinde mahalle konaklarının da inşa edileceğini açıkladı.

Türkiye genelinde 81 ilde sosyal konut projeleri uygulanacak; her ilde konut sayısı ihtiyaç ve arsa büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek. En fazla konut İstanbul'da inşa edilecek ve toplam 500 bin sosyal konutun 100 bini İstanbul'a ayrılacak. Ankara'da yaklaşık 30 bin, İzmir'de 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya'da 13 bin, Hatay ve Diyarbakır'da ise 12 bin konut inşa edilecek.

Kiralık sosyal konut uygulaması ise ilk etapta sadece İstanbul'da gerçekleştirilecek; iki yakada toplam 15 bin kiralık ev yapılacak. Bakan Kurum, şubat ayında 81 ilin valiliğine sosyal konut inşa edilebilecek arazilerin belirlenmesi için genelge gönderildiğini ve inşaat adreslerinin bu şekilde netleştiğini belirtti. İstanbul'da hem Anadolu hem de Avrupa yakasında sosyal konutlar yapılacak olup, hangi ilçelerde yapılacağı önümüzdeki günlerde duyurulacak.