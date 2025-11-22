TOKİ BAŞVURU KOŞULLARI 2025 | TOKİ konut başvuru şartları neler, aynı aileden iki kişi başvurabilir mi?

TOKİ 500 Bin Konut Projesi kapsamında başvurular sürüyor ve vatandaşlar başvuru şartlarını öğrenmek istiyor. Projede, aynı aileden iki kişinin başvuru yapıp yapamayacağı ve üzerine ev, arsa veya hisseli tapu olanların başvuru hakkı olup olmadığı en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Başvuru yapmak isteyenler, bu kriterleri dikkate alarak süreci takip ediyor.
TOKİ e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla ise 19 Aralık'ta sona erecek.
Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak.
Teslimatların ise 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.
-18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek.
-Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak.
-Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. (Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. )
-Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.
-Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.
TOKİ 500 bin sosyal konut projesine bir hane halkı adına birden fazla başvuru yapılamayacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yürütülecek proje için TOKİ 500 bin konut kitapçığı yayımlandı.
Kitapçıkta şu ifadeler yer aldı:
''Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşinin adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Birden fazla başvuru yapılması durumunda ikinci başvuru yapan eşin başvurusu iptal edilecektir.''