TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanır, hak sahipliği kurası hangi tarihte? TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi tarihleri 2025

10 Kasım 2025 tarihinde başlayan ve büyük ilgi gören TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvuru süreci, 19 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Başvuruların tamamlanmasının hemen ardından, konut sahibi olacak şanslı adayları belirleyecek olan kura maratonu başlayacak. Paylaşılan bilgilere göre, projenin tüm aşamaları (ihale, kura, sözleşme ve teslim) için ortalama tarihler belirlenmiş durumda. Başvurusu devam eden adaylar, bu takvimi dikkate alarak heyecanlı bekleyişlerini sürdürecekler. İşte, TOKİ başvuru sonuçlarına dair merak edilenler:
Adalar; TOKİ'nin "Yüzyılın Konut Projesi" için belirlediği ve başvuru sonuçlarının açıklanmasından konut teslimine kadar olan tüm süreçleri izliyor.
10 Kasım itibarıyla kademeli olarak alınmaya başlayan başvurular 19 Aralık tarihine kadar devam edecek.
5000 TL'lik başvuru bedeli ile adaylar işlemlerini e-devlet ve bankalar üzerinden yapmayı sürdürüyor.
Projelerin İnşaat İhalesi ve Başlangıcı
Başlangıç Tarihi: Kasım 2025 yılı itibarıyla
Başvuru süreci ile eş zamanlı olarak, konutların yapılacağı alanlardaki projelerin ihale süreçlerine ve inşaat çalışmalarına başlanmıştır.
Konut Belirleme Kuralarının Çekilmesi
Başlangıç Tarihi: Şubat 2026 yılı itibarıyla
Bu kura ile, hak sahibi olan vatandaşlarımızın hangi bölgede, hangi blokta ve hangi numaralı daireye sahip olacağı belirlenecektir.
TOKİ 500 bin sosyal konut ilk teslim tarihi için gözler resmi açıklamara çevrilmiş durumda:
Gayrimenkul Satış Sözleşmelerinin İmzalanmaya Başlanması
Başlangıç Tarihi: Şubat 2026 yılı itibarıyla
Hak sahipleri ve TOKİ arasında, konutun finansal şartlarını, ödeme planını ve tüm detaylarını içeren resmi sözleşmeler bu tarihten itibaren imzalanmaya başlayacaktır.
Konutların Teslim Edilmeye Başlanması
Başlangıç Tarihi: Mart 2027 yılı itibarıyla
Projenin tamamlanmasıyla birlikte, konutlar kademeli olarak hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacaktır. Bu süre, inşaatın tamamlanması için öngörülen tahmini teslimat tarihidir.