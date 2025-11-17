Haberler Yaşam Haberleri TOKİ başvuru takvimi: TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları ne zaman bitiyor, başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilir?
TOKİ başvuru takvimi: TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları ne zaman bitiyor, başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilir?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Yüzyılın Konut Projesi"nde başvuru süresi devam ediyor. 81 ilde 500 bin sosyal konut fırsatından yararlanmak isteyen dar ve orta gelirli vatandaşların işlemleri tamamlanıyor. Başvurular hala devam ederken, TOKİ başvuru son tarih için geri sayım başladı. Peki, 2025 TOKİ başvuruları ne zaman bitecek?

TOKİ başvuru takvimi: TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları ne zaman bitiyor, başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilir?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ 500 bin konut projesinde başvurular, 10 Kasım 2025 tarihinde başlamıştı. Uygun ödeme koşulları ve uzun vade imkanlarıyla büyük ilgi gören projede, belirlenen gelir ve ikamet şartlarını taşıyan milyonlarca vatandaş başvurularını tamamladı. Peki, TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor?

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesine başvurular, E-Devlet ve yetkili banka şubeleri olmak üzere iki farklı kanal üzerinden alınıyor. Ancak her iki kanal için bitiş tarihleri farklılık gösterecek.

TOKİ Başvuru Son Tarih

Başvuru Kanalı Son Başvuru Tarihi
Ziraat Bankası, Halkbank, Emlak Katılım Bankası 19 Aralık 2025 Cuma
E-Devlet Kapısı Üzerinden Başvurular 18 Aralık 2025 Perşembe

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT TAKVİMİ

TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TOKİ 500 bin konut başvurusu e-devlet ve Ziraat Bankası, Halkbank, Emlak Katılım Bankası aracılığı ile alınıyor. 5000 TL'lik başvuru bedelini ödeyen vatandaşlar işlemlerini tamamlıyor ve SMS ile bilgilendiriliyor.

E-DEVLET TOKİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

