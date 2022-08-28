TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman, hangi gün başlayacak soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak duyurulan TOKİ'nin detayları 13 Eylül'de Başkan Erdoğan tarafından duyurulacak. Bu noktada uygun fiyata ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş, ''TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor, kimler katılabilir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2022 81 ilde TOKİ ucuz konut başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili son bilgiler…
"Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak."
Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Kurum, "Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor" dedi.
Bakan Murat Kurum, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, vatandaşlara en iyisini sunmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.
Paylaşımında, "Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül." bilgisini veren Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak." ifadesini kullandı.
Bakan Kurum paylaşımında, projeye ilişkin detayları içeren infografiğe de yer verdi. Buna göre Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi ile vatandaşlar 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olacak.
Konut, konut arsası ve sanayi sitelerinin yer alacağı projede, gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Evler, yerel ve yatay mimariye uygun, sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemeler ve yenilenebilir enerji sistemlerini içerecek şekilde inşa edilecek.
81 ilde dar gelirli vatandaşların aidat öder gibi ödemelerle ev sahibi olacağı projede daire sayısı 150 bini aşacak. Rakamın 200 bini bulabileceği belirtiliyor. Megakent İstanbul projede aslan payını alacak.
Arz-talep dengesizliği sonrası kira fiyatları Megakent İstanbul başta olmak üzere fahiş şekilde arttı. Konut sayısının talebi karşılamaması nedeniyle konutların fiyatları da oldukça yükseldi. 150 bini aşkın dairenin ülkeye kazandırılacak olmasının piyasayı da dengeleyeceği belirtiliyor.
TOKİ sosyal konutları ile ilgili yapılacak açıklama öncesi milyonlar şartları ve ipuçlarını merakla araştırıyor. Özellikle öncelikli olarak sosyal konut başvurusu yapabilecek grup yoğun şekilde araştırılıyor. Ayrıca hane geliri sınırının kaç lira olacağı da yoğun şekilde yanıt arayan sorular arasında yer alıyor.
Hayata geçirilecek yeni projeden şehit yakınları, gaziler ve emeklilerin yanı sıra gençler ve yeni evlenen çiftler de öncelikli olarak faydalanacak. Yine dul ve yetimler de projeden ayrılan kontenjan çerçevesinde öncelikli olarak yararlanacak.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül tarihinde yapacağı açıklama ile netleşecek.
Başvuruların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eylül ayında yapacağı açıklama sonrası hızla alınacağı belirtiliyor. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimize eklenecektir.