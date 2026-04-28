TOKİ BAŞVURU ÜCRET İADESİ SORGULAMA 2026 | TOKİ 5 bin TL para iadesi yattı mı, nasıl alınır?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından düzenlenen İstanbuk TOKİ kurasında sona gelindi. Şehit, engelli, emekli, genç, üç çocuk ve üzeri kategorisi ile diğer kategorilerde 100 bin konut için hak sahipleri belli oldu. Hak sahibi olamayanlar için TOKİ 5 bin TL para iadesi hesaplara yatacak.
Kurada adı çıkmayan vatandaşlar için en kritik soru, paranın ne zaman hesaba geçeceğidir. TOKİ tarafından yapılan resmi açıklamalara göre, kura çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçlar kesinleşir. Bu kesinleşme sürecini takip eden 5 iş günü içerisinde iade süreci aktif hale gelir.
Banka şubeleri: Başvurunun yapıldığı bankanın herhangi bir şubesine gidilerek başvuru bedelinin iadesi talep edilebilir.
Mobil ve internet bankacılığı: Pek çok banka, mobil uygulama ve internet şubesi üzerinden iade işleminin yapılmasına imkan tanımaktadır.
ATM'ler: Bazı bankalarda, kartsız işlemler menüsü kullanılarak başvuru bedeli iadesi gerçekleştirilebilmektedir.
Online iade ekranları: Özellikle Halkbank gibi bazı bankalar, TOKİ başvuru ücretleri için oluşturulan özel online iade sayfalarıyla süreci daha pratik hale getirmektedir.