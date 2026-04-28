Giriş Tarihi: 28.04.2026 11:46

TOKİ BAŞVURU ÜCRET İADESİ: TOKİ 5 bin TL para iadesi ne zaman yapılacak, nereden ve nasıl alınır?

TOKİ kura çekilişlerinin tamamlanmasının ardından hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru ücret iadesi sorgulamalarına başladı. 5 bin TL olan başvuru ücreti kurada hak sahibi olamayan adayların hesaplarına geri iade edilecek. Bu kapsamda "TOKİ 5 bin TL para iadesi yattı mı, nasıl alınır?" soruları yanıt arıyor. İşte, detaylar...

  • ABONE OL

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından düzenlenen İstanbuk TOKİ kurasında sona gelindi. Şehit, engelli, emekli, genç, üç çocuk ve üzeri kategorisi ile diğer kategorilerde 100 bin konut için hak sahipleri belli oldu. Hak sahibi olamayanlar için TOKİ 5 bin TL para iadesi hesaplara yatacak.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NE ZAMAN YAPILIR?

Kurada adı çıkmayan vatandaşlar için en kritik soru, paranın ne zaman hesaba geçeceğidir. TOKİ tarafından yapılan resmi açıklamalara göre, kura çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçlar kesinleşir. Bu kesinleşme sürecini takip eden 5 iş günü içerisinde iade süreci aktif hale gelir.

TOKİ PARA İADESİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Banka şubeleri: Başvurunun yapıldığı bankanın herhangi bir şubesine gidilerek başvuru bedelinin iadesi talep edilebilir.

Mobil ve internet bankacılığı: Pek çok banka, mobil uygulama ve internet şubesi üzerinden iade işleminin yapılmasına imkan tanımaktadır.

ATM'ler: Bazı bankalarda, kartsız işlemler menüsü kullanılarak başvuru bedeli iadesi gerçekleştirilebilmektedir.

Online iade ekranları: Özellikle Halkbank gibi bazı bankalar, TOKİ başvuru ücretleri için oluşturulan özel online iade sayfalarıyla süreci daha pratik hale getirmektedir.

TOKİ İADESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  • TOKİ başvuru ücreti iade sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır:
  • İade edilecek ücretin yatırılacağı IBAN numarasının, başvuru sahibine ait olması zorunludur . Farklı bir kişiye ait IBAN numarasına iade yapılamamaktadır.
  • Başvuru ücreti olan 5.000 TL (veya ilgili projenin belirlediği miktar), herhangi bir kesinti yapılmaksızın tamamen geri iade edilir .
  • İade sürecine ilişkin en güncel ve doğru bilgilere, başvuru yapılan bankanın resmi kanallarından veya TOKİ'nin web sitesinden ulaşılması tavsiye edilir.
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör
#TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI #TOKİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA