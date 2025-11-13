Haberler Yaşam Haberleri TOKİ başvuru ücreti geri alınıyor mu? 5000 TL'lik TOKİ başvuru bedeli ne zaman geri alınır, para iadesi nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 13.11.2025 07:54

TOKİ'nin rekor ilgi gören sosyal konut projesine başvuran ancak kurada hak sahibi olamayan veya başvuru şartlarını sağlayamayan milyonlarca vatandaşın en kritik sorusu: "TOKİ başvuru ücreti geri alınıyor mu?" olacak. 500 bin sosyal konut başvuruların tamamlanması ve incelenmesi süreci ardından işleyecek 5 bin TL'lik başvuru bedeli ödeme süreci de merak edilenler arasında. Peki; 2025 TOKİ para iadesi ne zaman ve nasıl alınır?

TOKİ başvuru ücreti geri alınıyor mu? 5000 TL’lik TOKİ başvuru bedeli ne zaman geri alınır, para iadesi nasıl yapılır?

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesine yapılan başvurular devam ediyor. Kurada isimleri çıkmayacak binlerce vatandaş için süreç, başvuru ücretinin geri alınması aşamasına gelecek. Yatırılan başvuru bedeli (5000 TL), kurada konut edinme hakkı kazanamayan veya başvurusu geçersiz sayılan vatandaşlara iade edilmektedir. Peki, TOKİ başvuru bedeli nasıl ve ne zaman alınacak?

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ GERİ ALINIYOR MU?

TOKİ başvuru ücretinin iadesi gerektiği durumlarda yapılır. İşte, başvuru bedelinin geri ödenmesinde temel kural:

Kurada hak sahibi olamayan vatandaşlar ile çeşitli sebeplerle başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen ve başvurusu geçersiz sayılan vatandaşlar para iadesi alabilir.

TOKİ PARA İADESİ NE ZAMAN YAPILIR?

Para iadesi, tüm Türkiye genelinde tek bir tarihte değil, projenin uygulandığı il bazında gerçekleştirilen kura çekimi takvimine bağlı olabilir.

10 Kasım - 19 Aralık 2025 tarihlerinde alınacak başvuruların ardından TOKİ Hak Sahibi Belirleme Kuraları, 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Süreçlerin tamamlanması ardından 5000 TL'lik TOKİ başvuru ücreti iadesi yapılması beklenecek.

TOKİ BAŞVURU BEDELİ NASIL GERİ ALINIR?

Başvuru yapılan bankalar üzerinden başvuru ücretinin geri alınması bekleniyor. Şube veya mobil bankacılık üzerinden işlemlerin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

