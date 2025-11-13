TOKİ başvuru ücreti geri alınıyor mu? 5000 TL’lik TOKİ başvuru bedeli ne zaman geri alınır, para iadesi nasıl yapılır?

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesine yapılan başvurular devam ediyor. Kurada isimleri çıkmayacak binlerce vatandaş için süreç, başvuru ücretinin geri alınması aşamasına gelecek. Yatırılan başvuru bedeli (5000 TL), kurada konut edinme hakkı kazanamayan veya başvurusu geçersiz sayılan vatandaşlara iade edilmektedir. Peki, TOKİ başvuru bedeli nasıl ve ne zaman alınacak?