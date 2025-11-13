TOKİ başvuru ücreti geri alınıyor mu? 5000 TL’lik TOKİ başvuru bedeli ne zaman geri alınır, para iadesi nasıl yapılır?

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesine yapılan başvurular devam ediyor. Kurada isimleri çıkmayacak binlerce vatandaş için süreç, başvuru ücretinin geri alınması aşamasına gelecek. Yatırılan başvuru bedeli (5000 TL), kurada konut edinme hakkı kazanamayan veya başvurusu geçersiz sayılan vatandaşlara iade edilmektedir. Peki, TOKİ başvuru bedeli nasıl ve ne zaman alınacak?
TOKİ başvuru ücretinin iadesi gerektiği durumlarda yapılır. İşte, başvuru bedelinin geri ödenmesinde temel kural:
Kurada hak sahibi olamayan vatandaşlar ile çeşitli sebeplerle başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen ve başvurusu geçersiz sayılan vatandaşlar para iadesi alabilir.
Para iadesi, tüm Türkiye genelinde tek bir tarihte değil, projenin uygulandığı il bazında gerçekleştirilen kura çekimi takvimine bağlı olabilir.
10 Kasım - 19 Aralık 2025 tarihlerinde alınacak başvuruların ardından TOKİ Hak Sahibi Belirleme Kuraları, 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Süreçlerin tamamlanması ardından 5000 TL'lik TOKİ başvuru ücreti iadesi yapılması beklenecek.