TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ 2026: TOKİ’de 5 bin TL’lik para iadesi nasıl alınır?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı bünyesindeki konut projelerine başvuran ancak kurada ismi çıkmayan vatandaşlar için TOKİ iade süreci resmen başlıyor. 2026 yılı itibarıyla dijitalleşen sistem sayesinde, bankaya gitmeye gerek kalmadan internet bankacılığı veya ATM'ler üzerinden kartsız işlemle geri ödeme alınabiliyor. Yatırılan 5.000 TL tutarındaki bedel, herhangi bir kesinti uygulanmadan doğrudan başvuru sahibinin adına kayıtlı hesaplara veya nakit olarak iletiliyor.
Kurada adı çıkmayan vatandaşlar için en kritik soru, paranın ne zaman hesaba geçeceğidir. TOKİ tarafından yapılan resmi açıklamalara göre, kura çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçlar kesinleşir. Bu kesinleşme sürecini takip eden 5 iş günü içerisinde iade süreci aktif hale gelir.
Başvuru sırasında verilen TCKN ve telefon numarası sorgulanarak iade talebi oluşturulabiliyor. Bu noktada başvuru yaptığınız banka önemli olacak. Halkbank, Ziraat Bankası ve Emlak Katılım Bankası kendi sistemleri üzerinden talepleri alabiliyor.
Başvuru ücreti banka şubeleri, Web Sitemiz ve ATM'ler üzerinden alınıyor.
Halkbank ve Emlak Katılım gibi bankalar, şubelerdeki yoğunluğu azaltmak adına internet siteleri üzerinden özel "TOKİ İade Ekranı" oluşturmuştur. Bu panellerde şifre girmeden, sadece T.C. kimlik numarası ve telefon doğrulaması ile işlem yapılabilir. İlgili bankanın resmi web sitesine girip "TOKİ İade" araması yaptığınızda, karşınıza çıkan formu doldurarak paranızın başka bir banka hesabınıza (EFT/Havale yoluyla) gönderilmesini talep edebilirsiniz.