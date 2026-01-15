TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ | TOKİ başvuru ücreti iadesi yattı mı, ne zaman ve hangi bankaya yatacak?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın konut projelerine başvuran vatandaşlar, yatırdıkları başvuru ücretlerinin iade sürecine ilişkin detayları sorguluyor. Kura sonucunda hak sahibi olamayanlar için yapılacak iade ödemelerinin zamanı ve banka bilgileri gündemdeki yerini koruyor. TOKİ başvuru ücreti iadesi hangi bankaya yatacak ve ödemeler ne zaman başlayacak?

TOKİ BAŞVURU PARASI GERİ İADE EDİLİYOR MU?

TOKİ projelerine yapılan başvurularda kurada konut sahibi olamayan veya başvuru şartlarını taşımadığı için başvurusu geçersiz sayılan vatandaşların yatırdığı ön başvuru ücretleri (5000 TL, vb.) geri iade edilmektedir. TOKİ'nin sosyal konut projelerinde başvuru ücreti, bir ön kayıt bedeli olarak alınır ve hak sahipliği belirlendikten sonra iade süreci başlar.