Haberler Yaşam Haberleri TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ | TOKİ başvuru ücreti iadesi yattı mı, ne zaman ve hangi bankaya yatacak?
Giriş Tarihi: 15.01.2026 13:44

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ | TOKİ başvuru ücreti iadesi yattı mı, ne zaman ve hangi bankaya yatacak?

TOKİ başvuru ücreti iadesinin yapılıp yapılmadığı, kura sürecinin tamamlanmasının ardından başvuru sahipleri tarafından merak ediliyor. İade ödemelerinin hangi tarihte başlayacağı ve hangi bankalar aracılığıyla yapılacağı araştırılırken, TOKİ’den gelecek resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki TOKİ başvuru ücreti iadesi yattı mı ve ne zaman hesaplara geçecek?

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ | TOKİ başvuru ücreti iadesi yattı mı, ne zaman ve hangi bankaya yatacak?
  • ABONE OL

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın konut projelerine başvuran vatandaşlar, yatırdıkları başvuru ücretlerinin iade sürecine ilişkin detayları sorguluyor. Kura sonucunda hak sahibi olamayanlar için yapılacak iade ödemelerinin zamanı ve banka bilgileri gündemdeki yerini koruyor. TOKİ başvuru ücreti iadesi hangi bankaya yatacak ve ödemeler ne zaman başlayacak?

TOKİ BAŞVURU PARASI GERİ İADE EDİLİYOR MU?

TOKİ projelerine yapılan başvurularda kurada konut sahibi olamayan veya başvuru şartlarını taşımadığı için başvurusu geçersiz sayılan vatandaşların yatırdığı ön başvuru ücretleri (5000 TL, vb.) geri iade edilmektedir. TOKİ'nin sosyal konut projelerinde başvuru ücreti, bir ön kayıt bedeli olarak alınır ve hak sahipliği belirlendikten sonra iade süreci başlar.

İADE ŞARTLARI VE KİMLERE İADE YAPILIR?

Yapılan kura çekilişi sonucunda ismi çıkmayan ve konut sahibi olamayan tüm başvuru sahipleri iade alma hakkına sahiptir. Gelir sınırını aşma, ikamet şartını taşımama, kendisinin veya eşinin üzerine kayıtlı konut bulunması gibi nedenlerle başvurusu geçersiz sayılanlar da başvuru ücretini iade alabilir.

TOKİ 5 BİN TL BAŞVURU PARASI NE ZAMAN GERİ ÖDENİR?

İade sürecinin başlangıcı, ilgili projenin kura çekimi tamamlandıktan hemen sonra başlar. Projenin son kura çekimi yapıldıktan sonra, TOKİ ve anlaşmalı bankalar iade listelerini kesinleştirir. Genellikle kura çekiminin tamamlanmasını takip eden 5 iş günü ila 1 hafta içerisinde iade işlemleri başlatılır.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ | TOKİ başvuru ücreti iadesi yattı mı, ne zaman ve hangi bankaya yatacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz