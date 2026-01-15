TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ | TOKİ başvuru ücreti iadesi yattı mı, ne zaman ve hangi bankaya yatacak?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın konut projelerine başvuran vatandaşlar, yatırdıkları başvuru ücretlerinin iade sürecine ilişkin detayları sorguluyor. Kura sonucunda hak sahibi olamayanlar için yapılacak iade ödemelerinin zamanı ve banka bilgileri gündemdeki yerini koruyor. TOKİ başvuru ücreti iadesi hangi bankaya yatacak ve ödemeler ne zaman başlayacak?
TOKİ projelerine yapılan başvurularda kurada konut sahibi olamayan veya başvuru şartlarını taşımadığı için başvurusu geçersiz sayılan vatandaşların yatırdığı ön başvuru ücretleri (5000 TL, vb.) geri iade edilmektedir. TOKİ'nin sosyal konut projelerinde başvuru ücreti, bir ön kayıt bedeli olarak alınır ve hak sahipliği belirlendikten sonra iade süreci başlar.
Yapılan kura çekilişi sonucunda ismi çıkmayan ve konut sahibi olamayan tüm başvuru sahipleri iade alma hakkına sahiptir. Gelir sınırını aşma, ikamet şartını taşımama, kendisinin veya eşinin üzerine kayıtlı konut bulunması gibi nedenlerle başvurusu geçersiz sayılanlar da başvuru ücretini iade alabilir.
İade sürecinin başlangıcı, ilgili projenin kura çekimi tamamlandıktan hemen sonra başlar. Projenin son kura çekimi yapıldıktan sonra, TOKİ ve anlaşmalı bankalar iade listelerini kesinleştirir. Genellikle kura çekiminin tamamlanmasını takip eden 5 iş günü ila 1 hafta içerisinde iade işlemleri başlatılır.