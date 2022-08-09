TOKİ başvuruları ne zaman 2022? TOKİ sosyal konut başvuru şartları ve tarihleri

TOKİ başvuru şartları ve tarihleri için araştırmalar sürüyor. Geçtiğimiz Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdesi verilen TOKİ sosyal konut projesi başvuru adımı için bekliyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar süreci yakından takip ediyor. Peki, 2022 TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak? İşte detaylar…
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI İÇİN GERİ SAYIM!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada sosyal konut projesi ile ilgili detayları şöyle anlattı:
''TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 175 bin vatandaşımızı ev sahibi yaptık. Ekonomik, güvenli konut üretiminde dünyada eşi benzeri bulunmayan bir başarı ortaya koyduk. 100 bin sosyal konut için çıktığımız çağrıya 10 katı talep aldık. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlarımız için hayata geçeceği proje hayata geçmek üzere. Vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız. İnşaat sektörünü canlandırıp, insanımızın erişebilir şartlarda ev sahibi olmasını sağlayacağız.''
Buna göre hazırlıklar bitmek üzere önümüzdeki ay yapılacak toplantı ardından detaylar kamuoyu ile paylaşılacak.
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI 2022
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde TOKİ eliyle yapılacak konutlardan yararlanmak isteyen vatandaşların hane halkı geliri net 10 bin TL'den fazla olmayacak. Bu rakam İstanbul için 11 bin 500 TL olarak uygulanacak.
TOKİ'nin daha önce yaptığı sosyal konut projelerini içeren kampanyalarda evi olmayan emeklilere de ayrı kota oluşturulmuştu. Yeni projede dar gelirliler, emekliler, şehit ve gazi yakınları yanı sıra gençler ve yeni evlenecekler de ayrı kota içinde değerlendirilecek.
TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ev sahibi olmayan dar gelirliler için konutlar yüzde 10 peşin, 20 yıla kadar varan vadeli sabit taksit ödemeli olarak satılacak.
Bakan Murat Kurum, vatandaşların 20 yıla varan vadelerle sosyal konuttan istifade edeceklerini belirterek, "Alt gelirliler için altyapılı arsalarımızı da sunacağız. Daha önce evi olmayan, dar gelirli tüm vatandaşlarımız konut, arsa ve ticari ünitelerimizden istifade edecekler." diye konuştu.
2022 81 ilde yapılacak TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri, şartları ve diğer detaylar henüz açıklanmadı. Toplantı sonrası detayların netleşmesi bekleniyor.