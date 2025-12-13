TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? 2025 TOKİ 500 bin konut son başvuru tarihi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iş birliğiyle yürütülen dev projede, düşük ve orta gelirli vatandaşlar uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olma fırsatı buluyor. Başvuru sürecinin son günlerine yaklaşılırken, banka şubelerinde ve e-Devlet kapısında yoğunluk yaşanıyor. Projeye katılım hakkını kaçırmak istemeyenler için belirlenen TOKİ son başvuru tarihi:
TOKİ'nin resmî internet sitesi ve e-Devlet kanallarında yayımlanan bilgilere göre, TOKİ 500 bin Konut Projesi kapsamında başvurular için belirlenen süre dolmak üzeredir.
Son Başvuru Tarihi: Projede yer alan tüm konut kategorileri için başvuruların sona ereceği tarih: 19 Aralık 2025.
Ancak e-devlet ve banka şubelerinde tarih fark edecek.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 2025 Yılı 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için; T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş. ve T. Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin Proje ilinde bulunan yetkili Şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular 10.11.2025 – 19.12.2025 tarihleri arasında kabul edilecektir. e-Devlet Başvuruları 18.12.2025 tarihinde sona erecektir.