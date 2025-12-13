Haberler Yaşam Haberleri TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? 2025 TOKİ 500 bin konut son başvuru tarihi
Giriş Tarihi: 13.12.2025 15:10

TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? 2025 TOKİ 500 bin konut son başvuru tarihi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan TOKİ 500 bin Konut Projesi için başvuru süresi sona eriyor. Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşın merakla takip ettiği TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor sorusunun yanıtı, projeden faydalanmak isteyenler için büyük önem taşıyor. İşte resmi internet sitesinde yer alan son bilgilere göre, projeye katılım için belirlenen son başvuru tarihi ve ödeme planı:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iş birliğiyle yürütülen dev projede, düşük ve orta gelirli vatandaşlar uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olma fırsatı buluyor. Başvuru sürecinin son günlerine yaklaşılırken, banka şubelerinde ve e-Devlet kapısında yoğunluk yaşanıyor. Projeye katılım hakkını kaçırmak istemeyenler için belirlenen TOKİ son başvuru tarihi:

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ SON BAŞVURU TARİHİ

TOKİ'nin resmî internet sitesi ve e-Devlet kanallarında yayımlanan bilgilere göre, TOKİ 500 bin Konut Projesi kapsamında başvurular için belirlenen süre dolmak üzeredir.

Son Başvuru Tarihi: Projede yer alan tüm konut kategorileri için başvuruların sona ereceği tarih: 19 Aralık 2025.

Ancak e-devlet ve banka şubelerinde tarih fark edecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 2025 Yılı 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için; T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş. ve T. Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin Proje ilinde bulunan yetkili Şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular 10.11.2025 – 19.12.2025 tarihleri arasında kabul edilecektir. e-Devlet Başvuruları 18.12.2025 tarihinde sona erecektir.

TOKİ ÖDEME PLANI 2025

