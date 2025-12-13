TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? 2025 TOKİ 500 bin konut son başvuru tarihi

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ SON BAŞVURU TARİHİ

TOKİ'nin resmî internet sitesi ve e-Devlet kanallarında yayımlanan bilgilere göre, TOKİ 500 bin Konut Projesi kapsamında başvurular için belirlenen süre dolmak üzeredir.

Son Başvuru Tarihi: Projede yer alan tüm konut kategorileri için başvuruların sona ereceği tarih: 19 Aralık 2025.

Ancak e-devlet ve banka şubelerinde tarih fark edecek.