TOKİ başvuruları ne zaman sona erecek? TOKİ 500 bin sosyal konut son başvuru tarihi

TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TOKİ başvuruları, en hızlı ve pratik şekilde e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmektedir. Başvuru ücretinin bankaya yatırılması da dâhil olmak üzere tüm süreç online olarak ilerlemektedir. İşte adım adım başvuru süreci:

Giriş: T.C. Kimlik numaranız ve şifreniz ile turkiye.gov.tr adresinden e-Devlet Kapısı'na giriş yapın.

Hizmet Arama: Arama çubuğuna "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)" yazın ve "Konut Başvurusu" hizmetini seçin.

Başvuru Türü: Başvuru yapacağınız il/ilçe bilgisini ve size uygun olan Başvuru Kategorisini (Genç, Emekli, Engelli, Şehit Ailesi/Gazi veya Diğer) seçin.

Bilgilerin Onayı: Açılan ekranda, başvuru şartlarını okuyarak kabul ettiğinizi onaylayın ve istenen bilgileri (gelir, ikametgâh vb.) eksiksiz ve doğru şekilde doldurun.

Bankaya Ödeme: Sistem tarafından size bir başvuru ücreti ödeme IBAN verilecektir. Başvurunuzun geçerli sayılması için, bu numarayı kullanarak ilgili bankaya (Ziraat Bankası/Halkbank/Emlak Katılım) başvuru bedelini yatırın.