TOKİ başvuruları ne zaman ve nasıl yapılıyor? TOKİ başvuru şartları 2022 ucuz konut sahibi olmak isteyenler için geliyor!

TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak, başvurusu nasıl yapılır soruları yanıt aramaya başladı. 24 ilde sahipleri ile buluşturulacak 3 bin 151 konut için detaylar belli oldu. TOKİ ucuz konut başvurusu için araştırmalar sürüyor. Toplu Konut İdaresi dar ve orta gelirli aileler için ucuz konut fırsatı sunacak. İşte, TOKİ başvuru şartları 2022 ve TOKİ sosyal konut hakkında merak edilenler…
TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
TOKİ ucuz konut başvuruları 24 il için başlayacak ve daha sonra kura işlemleri gerçekleşecek.
Başvurular 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü başlayacak. TOKİ sosyal konut başvuruları 4 Ağustos 2022 tarihine kadar sürecek.
TOKİ UCUZ KONUT BAŞVURU ÖDEME KOŞULLARI
2+1 ile 3+1 seçenekli dairelerin fiyatları 163 bin liradan başlarken, taksitler ise 1.442 liradan başlıyor.
Ödeme seçenekleri ise projeden projeye göre farklılık göstermekte. Buna göre daireler, yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade satışa sunuluyor. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI 2022
Konutlara başvuru yapmak için öncelikle vatandaşların 18 yaşını doldurmuş olması ve Türk vatandaşı olması gerekiyor. Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altında, TC sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması gerekiyor.
Daha önce TOKİ'den hiçbir ev almış olmaması gerekiyor.
Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabiliyor. Birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacak.
TOKİ İSTANBUL AÇIK ARTIRMA HAKKINDA BİLGİLER
İstanbul Gaziosmanpaşa Sarıgöl Projesi çerçevesinde inşa edilen 110 konut, 2 Ağustos Salı saat 10.30'da; Beyoğlu Sütlüce Projesi dahilindeki 75 konut için ise 3 Ağustos Çarşamba günü saat 10.30'da açık artırıma sunulacaktır.
Dileyenler yüzde 50 peşinat kalanını da 120 ay vade ve yüzde 1 KDV oranı ile konut sahibi olabilecek. Başvurular 18 Temmuz tarihinde başlayacak.