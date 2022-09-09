TOKİ başvuruları, tarihleri ve şartları 2022: 81 ilde TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları Başkan Erdoğan tarafından 13 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak. Bakan Kurum paylaşımında, projeye ilişkin detayları içeren infografiğe de yer verdi. Buna göre Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi ile vatandaşlar 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olacak. Peki; 81 ilde TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak? İşte TOKİ başvuruları, tarihleri ve şartları 2022.
240 AY TAKSİT OLACAK; ASGARİ ÜCRETLİ RAHAT ÖDEYECEK
Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:
"Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak."
Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Kurum, "Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor" dedi.
BAKAN KURUM: BAŞKAN ERDOĞAN 13 EYLÜL'DE DETAYLARI AÇIKLAYACAK
Bakan Murat Kurum, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, vatandaşlara en iyisini sunmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.
Paylaşımında, "Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül." bilgisini veren Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak." ifadesini kullandı.
BAKAN KURUM: BAŞKAN ERDOĞAN 13 EYLÜL'DE DETAYLARI AÇIKLAYACAK
Bakan Murat Kurum, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, vatandaşlara en iyisini sunmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.
Paylaşımında, "Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül." bilgisini veren Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak." ifadesini kullandı.
KONUT SAYISI 150 BİNİ AŞACAK!
81 ilde dar gelirli vatandaşların aidat öder gibi ödemelerle ev sahibi olacağı projede daire sayısı 150 bini aşacak. Rakamın 200 bini bulabileceği belirtiliyor. Megakent İstanbul projede aslan payını alacak.
KİRA VE KONUT FİYATLARINA AYAR ÇEKECEK
Arz-talep dengesizliği sonrası kira fiyatları Megakent İstanbul başta olmak üzere fahiş şekilde arttı. Konut sayısının talebi karşılamaması nedeniyle konutların fiyatları da oldukça yükseldi. 150 bini aşkın dairenin ülkeye kazandırılacak olmasının piyasayı da dengeleyeceği belirtiliyor.
TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül tarihinde yapacağı açıklama ile netleşecek.
Başvuruların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eylül ayında yapacağı açıklama sonrası hızla alınacağı belirtiliyor. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimize eklenecektir.