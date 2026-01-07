TOKİ BURSA KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ: 500 bin TOKİ Bursa kuraları ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?

Bursa'da hayata geçirilen "500 bin sosyal konut" hamlesinde geri sayım başladı. Şehir genelinde inşa edilecek 17 bin 225 konutun talihlilerini belirleyecek kura takvimi netleşti. Kura çekimiyle birlikte Bursa'da sosyal konutların hak sahipleri belli olacak ve büyük heyecan doruğa ulaşacak.Peki TOKİ Bursa kura çekimi ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? İşte detaylar...
TOKİ BURSA KURALARI NE ZAMAN?
TOKİ'nin duyurusuna göre Bursa'da hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesine ilişkin kura çekimi için tarih netleşti. Bursa'daki hak sahiplerini belirleyecek kura, 11 Şubat 2026 tarihinde yapılacak.
TOKİ KONUTLARI HANGİ İLÇELERE İNŞA EDİLECEK?
Bursa'da 500 bin sosyal konut projesi kapsamında hangi ilçelere kaç konut yapılacağı merak konusu oldu. TOKİ'nin hayata geçireceği proje çerçevesinde sadece merkez değil, birçok ilçe de yeni konutlarla buluşacak. Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde TOKİ tarafından sosyal konutlar inşa edilecek. Böylece Bursa genelinde binlerce dar gelirli vatandaş için güvenli ve modern yaşam alanları oluşturulacak.
TOKİ KONUT KURA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?
TOKİ tarafından gerçekleştirilecek kura çekilişlerinin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri erişime açılacak. Kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, sorgulamalarını iki farklı platform üzerinden yapabilecek.
Sonuçlar, TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek. Ayrıca e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numarası ile giriş yapan adaylar, hak sahipliği durumlarını kolayca kontrol edebilecek.