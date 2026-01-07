TOKİ BURSA KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ: 500 bin TOKİ Bursa kuraları ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?

TOKİ KONUTLARI HANGİ İLÇELERE İNŞA EDİLECEK?

Bursa'da 500 bin sosyal konut projesi kapsamında hangi ilçelere kaç konut yapılacağı merak konusu oldu. TOKİ'nin hayata geçireceği proje çerçevesinde sadece merkez değil, birçok ilçe de yeni konutlarla buluşacak. Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde TOKİ tarafından sosyal konutlar inşa edilecek. Böylece Bursa genelinde binlerce dar gelirli vatandaş için güvenli ve modern yaşam alanları oluşturulacak.