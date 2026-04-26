TOKİ CANLI YAYIN: İstanbul TOKİ kura çekimi canlı izle Youtube ekranı (26 Nisan 2026)

Vatandaşların merakla beklediği TOKİ Youtube canlı yayın ekranı, 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 10.00'da yayına başlıyor. Sosyal konut hayali kuran İstanbullular için dün ve bugün gerçekleşen çekilişlerde, özellikle engelli, emekli, şehit aileleri ve genç kontenjanlarına dair isimler izleniyor. Kurumsal sosyal medya hesapları ve resmi web sitesi üzerinden paylaşılan linkler, ev sahibi olma adaylarına kesintisiz bir izleme deneyimi sunuyor.
TOKİ İstanbul kura çekimi heyecanı bugün kaldığı yerden devam ediyor. 100 bin sosyal konut projesinde hak sahiplerinin belirlendiği kura seansları, TOKİ resmi YouTube kanalı üzerinden naklen veriliyor.
Vatandaşlar, hiçbir aracı kuruma ihtiyaç duymadan doğrudan noter masasını ve çekiliş küresini canlı yayında görebiliyor. Yayın sırasında isimler anons edildikçe ekrandaki grafikler üzerinden de kazananları takip etmek mümkün:
İstanbul genelinde yürütülen bu dev projenin kura takvimi 25-27 Nisan tarihleri arasında planlandı. Bugün, yani 26 Nisan 2026'da çekilişler sabah saat 10.00'da başlıyor.
Bu saat itibarıyla TOKİ canlı izle araştırmaları başlarken canlı yayın linki de aktif hale geliyor.
Canlı yayını izleyemeyen veya ismini listede kaçıran vatandaşlar için en güvenilir adres e-Devlet kapısıdır. Canlı yayında çekilen kura sonuçlarının e-Devlet sistemine yansıması genellikle çekilişin bitiminden sonraki hafta içerisinde oluyor.