TOKİ sosyal konut projesinde tarihi adım bugün atılıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 2022 yılına ilişkin yeni ucuz konut satış ilanları yayınlandı. Engelli kontenjanından ev sahibi olmanın hayalini kuran dar gelirli vatandaşlar da konuya yönelik araştırmalarını hızlandırdı. Peki TOKİ engelli başvurusu ne zaman? 2022 TOKİ engelli başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, yaş sınırı var mı?
Başvuruların hangi tarihte başlayacağı henüz duyurulmasa da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar sonrasında başvuru tarihine ilişkin detayların da belli olması bekleniyor.
TOKİ engelli vatandaşlara özel konut projelerine başvuru şartları yeniden gündeme geldi. Gelir durumu belirli sınırın altında olan vatandaşlara, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye'nin dört bir yanındaki illerde gerçekleştirilen ucuz konut projelerinden ev satın alabilme imkanı sunan TOKİ, engelli vatandaşlara öncelik tanıyor.
T.C. vatandaşı olmak
Projenin bulunduğu il sınırları içinde en az 1 yıldır ikamet ettiğini belgelemek
TOKİ'den daha önce ev satın almamış veya TOKİ kredisi kullanmamış olmak
TOKİ Engelli grubunda yer alabilmek için %40 oranında engelli raporuna sahip olmak
Kendi, eşine veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının üzerine ait herhangi bir tapu kaydının bulunmaması
Başvuru tarihi itibarı ile 25 yaşından büyük olmak
Aylık hane halkı gelirinin toplamda en fazla 5 bin TL olması (Bu koşul İstanbul merkezli yapılan TOKİ konut projeleri için 6 bin TL'dir.)
Genel olarak tüm iller ve İstanbul TOKİ engelli kontenjanı, vatandaşların merak ettiği konulardan biri. Yalnızca büyük şehirlerde değil, Anadolu'da da ucuz konut projeleri yapan TOKİ, bu yıl 35 ilde proje yapmaktadır. Her toplu konut projesinde olduğu gibi bu projeler içinde de engelli vatandaşlara da özel kontenjanlar vardır. Her projede farklı sayıda engelli grubu için kontenjan ayrılmaktadır. 2022 yılı için engelli vatandaşlara ayrılacak kontenjan konusunda tahmin edilen rakam %7'dir.
Daha önce de pek çok şehirde yapılan TOKİ projesinde engelliler yaklaşık %5 oranında kontenjan ayrılmaktaydı. Yani projede yer alan 2+1 ve 3+1 ev sayısı 1000 ise bunun 50 tanesi engelli vatandaşlara özel satışa sunulmaktaydı. İkamet ettiğiniz şehirde TOKİ'nin inşa ettiği bir proje varsa ve engelli başvuru koşullarına uygunsanız, siz de başvuruda bulunabilirsiniz. TOKİ engelli ev başvurusu için internet sitesine girerek adımları kolayca gerçekleştirebilirsiniz.