TOKİ sosyal konut projesinde tarihi adım bugün atılıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 2022 yılına ilişkin yeni ucuz konut satış ilanları yayınlandı. Engelli kontenjanından ev sahibi olmanın hayalini kuran dar gelirli vatandaşlar da konuya yönelik araştırmalarını hızlandırdı. Peki TOKİ engelli başvurusu ne zaman? 2022 TOKİ engelli başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, yaş sınırı var mı?

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvuruların hangi tarihte başlayacağı henüz duyurulmasa da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar sonrasında başvuru tarihine ilişkin detayların da belli olması bekleniyor.