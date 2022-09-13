Haberler Yaşam Haberleri TOKİ engelli başvurusu ne zaman? 2022 TOKİ engelli başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, yaş sınırı var mı?
Giriş Tarihi: 13.9.2022 09:32

TOKİ engelli başvurusu ne zaman? 2022 TOKİ engelli başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, yaş sınırı var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın proje detaylarını duyuracağı TOKİ engelli başvurusu için nefesler tutuldu. Bugün saat 14.00’da başlayacak olan ucuz konut başvuruları e devlet üzerinden yapılacak. Her toplu konut projesinde olduğu gibi bu projeler içinde de engelli vatandaşlara da özel kontenjanlar vardır. Bu sene de engelli toki başvuru kontenjanının olduğu düşünülüyor. Peki TOKİ engelli başvurusu ne zaman, engelli başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, yaş sınırı var mı? İşte yanıtı

TOKİ engelli başvurusu ne zaman? 2022 TOKİ engelli başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, yaş sınırı var mı?

TOKİ sosyal konut projesinde tarihi adım bugün atılıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 2022 yılına ilişkin yeni ucuz konut satış ilanları yayınlandı. Engelli kontenjanından ev sahibi olmanın hayalini kuran dar gelirli vatandaşlar da konuya yönelik araştırmalarını hızlandırdı. Peki TOKİ engelli başvurusu ne zaman? 2022 TOKİ engelli başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, yaş sınırı var mı?

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvuruların hangi tarihte başlayacağı henüz duyurulmasa da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar sonrasında başvuru tarihine ilişkin detayların da belli olması bekleniyor.

TOKİ ENGELLİ BAŞVURU 2022

TOKİ engelli vatandaşlara özel konut projelerine başvuru şartları yeniden gündeme geldi. Gelir durumu belirli sınırın altında olan vatandaşlara, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye'nin dört bir yanındaki illerde gerçekleştirilen ucuz konut projelerinden ev satın alabilme imkanı sunan TOKİ, engelli vatandaşlara öncelik tanıyor.

TOKİ ENGELLİ KADROSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR? - TOKİ ENGELLİ BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olmak

Projenin bulunduğu il sınırları içinde en az 1 yıldır ikamet ettiğini belgelemek

TOKİ'den daha önce ev satın almamış veya TOKİ kredisi kullanmamış olmak

TOKİ Engelli grubunda yer alabilmek için %40 oranında engelli raporuna sahip olmak

Kendi, eşine veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının üzerine ait herhangi bir tapu kaydının bulunmaması

Başvuru tarihi itibarı ile 25 yaşından büyük olmak

Aylık hane halkı gelirinin toplamda en fazla 5 bin TL olması (Bu koşul İstanbul merkezli yapılan TOKİ konut projeleri için 6 bin TL'dir.)

TOKİ ENGELLİ BAŞVURU KONTENJANI NE KADAR?

Genel olarak tüm iller ve İstanbul TOKİ engelli kontenjanı, vatandaşların merak ettiği konulardan biri. Yalnızca büyük şehirlerde değil, Anadolu'da da ucuz konut projeleri yapan TOKİ, bu yıl 35 ilde proje yapmaktadır. Her toplu konut projesinde olduğu gibi bu projeler içinde de engelli vatandaşlara da özel kontenjanlar vardır. Her projede farklı sayıda engelli grubu için kontenjan ayrılmaktadır. 2022 yılı için engelli vatandaşlara ayrılacak kontenjan konusunda tahmin edilen rakam %7'dir.

Daha önce de pek çok şehirde yapılan TOKİ projesinde engelliler yaklaşık %5 oranında kontenjan ayrılmaktaydı. Yani projede yer alan 2+1 ve 3+1 ev sayısı 1000 ise bunun 50 tanesi engelli vatandaşlara özel satışa sunulmaktaydı. İkamet ettiğiniz şehirde TOKİ'nin inşa ettiği bir proje varsa ve engelli başvuru koşullarına uygunsanız, siz de başvuruda bulunabilirsiniz. TOKİ engelli ev başvurusu için internet sitesine girerek adımları kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

ARKADAŞINA GÖNDER
TOKİ engelli başvurusu ne zaman? 2022 TOKİ engelli başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, yaş sınırı var mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA