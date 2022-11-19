TOKİ Erzurum kura çekimi canlı izle: 2022 TOKİ Erzurum kura sonuçları isim listesi ne zaman belli olacak?

TOKİ Erzurum kura çekimi 19 Kasım 2022 tarihiyle başlıyor. TOKİ kuraları 2. etap 17 Kasım tarihinde başladı ve doğu illerimizle devam ediyor. TOKİ Erzurum kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden talihliler belli oluyor. Vatandaşlar da TOKİ Erzurum kura çekimi ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. İşte TOKİ Erzurum kura sonuçları sorgulama ekranı
TOKİ KURA ÇEKİMİ 2023 MART AYINDA SONLANACAK!
TOKİ sosyal konut kura çekilişi, 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.
Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
TOKİ ERZURUM KONUTLARI NEREDE?
2022 TOKİ Erzurum kura çekimi 19 Kasım saat 10.00'da başlıyor. TOKİ Erzurum kurası, Erzurum Spor Salonu'nda yapılacak. 2420 ev, kura ile sahiplerini bulacak. İşte TOKİ Erzurum evlerinin olduğu ilçeler ve sayıları:
ERZURUM MERKEZ 1120
ERZURUM HINIS 3. ETAP 158
ERZURUM OLTU 200
ERZURUM İSPİR 77
ERZURUM AŞKALE 2. ETAP 164
ERZURUM NARMAN 120
ERZURUM PASİNLER
ERZURUM HORASAN
ERZURUM OLUR 2. ETAP 47
ERZURUM ÇAT 120
ERZURUM ŞENKAYA 60
ERZURUM ŞENKAYA AVŞAR 30 (BAŞVURU SAYISI AZ HAK SAHİPLİĞİ KURASI ÇEKİLMEYECEK)
ERZURUM TEKMAN 80 (BAŞVURU SAYISI AZ HAK SAHİPLİĞİ KURASI ÇEKİLMEYECEK)
TOKİ ERZURUM KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ Erzurum kura çekimi, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden ve Youtube kanalından canlı olarak izlenebiliyor. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi tamamlandıktan sonra ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesi TOK'nin resmi internet adresi üzerinden ulaşılabilecek.
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