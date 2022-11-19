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Giriş Tarihi: 19.11.2022 01:41

TOKİ Erzurum kura çekimi canlı izle: 2022 TOKİ Erzurum kura sonuçları isim listesi ne zaman belli olacak?

TOKİ Erzurum kura çekimi başlıyor! 17 – 28 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacak olan kuraların tarihleri paylaşıldı. 2. etap Gaziantep ile başlarken, 19 - 21 Kasım 2022 arasında TOKİ Erzurum kura çekilişi yapılacak. Vatandaşlar da TOKİ Erzurum kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden şansın kendilerine gülüp gülmeyeceğini öğrenecek. Özellikle, TOKİ Erzurum kura çekimi ne zaman yapılacak sorusu yanıt arıyor. Erzurum TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı, kuradan sonra hemen açılacak. İşte TOKİ Erzurum kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ve diğer detaylar…

TOKİ Erzurum kura çekimi canlı izle: 2022 TOKİ Erzurum kura sonuçları isim listesi ne zaman belli olacak?

TOKİ Erzurum kura çekimi 19 Kasım 2022 tarihiyle başlıyor. TOKİ kuraları 2. etap 17 Kasım tarihinde başladı ve doğu illerimizle devam ediyor. TOKİ Erzurum kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden talihliler belli oluyor. Vatandaşlar da TOKİ Erzurum kura çekimi ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. İşte TOKİ Erzurum kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ KURA ÇEKİMİ 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

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TOKİ ERZURUM KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ Erzurum kura çekimi 19 Kasım 2022 saat 10.00'da başlayacak. 21 Kasım 2022 tarihine kadar her gün saat 10.00'da kuralar Erzurum Spor Salonu'nda çekilecek.

TOKİ ERZURUM KONUTLARI NEREDE?

2022 TOKİ Erzurum kura çekimi 19 Kasım saat 10.00'da başlıyor. TOKİ Erzurum kurası, Erzurum Spor Salonu'nda yapılacak. 2420 ev, kura ile sahiplerini bulacak. İşte TOKİ Erzurum evlerinin olduğu ilçeler ve sayıları:

ERZURUM MERKEZ 1120

ERZURUM HINIS 3. ETAP 158

ERZURUM OLTU 200

ERZURUM İSPİR 77

ERZURUM AŞKALE 2. ETAP 164

ERZURUM NARMAN 120

ERZURUM PASİNLER

ERZURUM HORASAN

ERZURUM OLUR 2. ETAP 47

ERZURUM ÇAT 120

ERZURUM ŞENKAYA 60

ERZURUM ŞENKAYA AVŞAR 30 (BAŞVURU SAYISI AZ HAK SAHİPLİĞİ KURASI ÇEKİLMEYECEK)

ERZURUM TEKMAN 80 (BAŞVURU SAYISI AZ HAK SAHİPLİĞİ KURASI ÇEKİLMEYECEK)

TOKİ ERZURUM KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Erzurum kura çekimi, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden ve Youtube kanalından canlı olarak izlenebiliyor. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi tamamlandıktan sonra ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesi TOK'nin resmi internet adresi üzerinden ulaşılabilecek.

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