TOKİ Erzurum kura çekimi canlı izle: 2022 TOKİ Erzurum kura sonuçları isim listesi ne zaman belli olacak?

TOKİ Erzurum kura çekimi 19 Kasım 2022 tarihiyle başlıyor. TOKİ kuraları 2. etap 17 Kasım tarihinde başladı ve doğu illerimizle devam ediyor. TOKİ Erzurum kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden talihliler belli oluyor. Vatandaşlar da TOKİ Erzurum kura çekimi ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. İşte TOKİ Erzurum kura sonuçları sorgulama ekranı