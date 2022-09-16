TOKİ evleri ne zaman teslim edilecek, hangi tarihte bitecek? 2022 TOKİ sosyal konut projesi teslim tarihi

TOKİ EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

81 ilde inşa edilecek TOKİ konutlarının teslim tarihi net olarak belirlenmedi. Ancak TOKİ sosyal konut projesi kapsamında inşa edilen 250 konutun 2 yıl içerisinde teslim edilmesi hedefleniyor.

Başkan Erdoğan konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

Sosyal konut projesinin ilk temelini yılbaşında atıyoruz. Yatay mimari esasıyla, zemin artı 5, depreme dayanaklı şekilde inşa edeceğimiz bu projeler ülkemizin her yerinde devam edecektir.

Bu kampanyanın vatandaşımızı çok çok olumlu istikamette etkileyeceğine inanıyoruz. Burada sadece konut değil, aynı şekilde arsa projemiz var. 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor. İcabında vatandaş, 'Ben kendim yapacağım' diyorsa onlara da 'Buyur kardeşim, 100 bin arsa var, kendin de yapabilirsin' diyoruz.