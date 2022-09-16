TOKİ evleri ne zaman teslim edilecek, hangi tarihte bitecek? 2022 TOKİ sosyal konut projesi teslim tarihi

TOKİ sosyal konut projesi teslim tarihi, 2+1 ve 3+1 ev fiyatları, ödeme planı gibi detaylar vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında ucuz konut sahibi olmak isteyenler başvurularını gerçekleştiriyor. TOKİ evleri ne zaman teslim edilecek, hangi tarihte bitecek soruları yanıt arıyor. TOKİ evleri teslim tarihi için proje bilgilendirme sayfasına dönüldü. İşte, detaylar…
TOKİ EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
81 ilde inşa edilecek TOKİ konutlarının teslim tarihi net olarak belirlenmedi. Ancak TOKİ sosyal konut projesi kapsamında inşa edilen 250 konutun 2 yıl içerisinde teslim edilmesi hedefleniyor.
Başkan Erdoğan konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:
Sosyal konut projesinin ilk temelini yılbaşında atıyoruz. Yatay mimari esasıyla, zemin artı 5, depreme dayanaklı şekilde inşa edeceğimiz bu projeler ülkemizin her yerinde devam edecektir.
Bu kampanyanın vatandaşımızı çok çok olumlu istikamette etkileyeceğine inanıyoruz. Burada sadece konut değil, aynı şekilde arsa projemiz var. 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor. İcabında vatandaş, 'Ben kendim yapacağım' diyorsa onlara da 'Buyur kardeşim, 100 bin arsa var, kendin de yapabilirsin' diyoruz.
Amacımız, ilk etap konutlarını azami 2 yıl içinde bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmektir.
Öte yandan kura çekimi hakkında açıklama yapan Bakan Kurum ise "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek. " dedi.
TOKİ SOSYAL KONUT TAKSİTLERİ NE KADAR OLACAK?
TOKİ sosyal konut projesi başvuru ücreti, 500 TL olarak belirlendi. Hem konut hem de kira fiyatlarını düşürmesi beklenen projede, 3+1 konutların başlangıç fiyatı 850 bin TL şeklinde açıklandı.
Proje kapsamında inşa edilecek 2+1 konutların başlangıç fiyatı ise 608 bin TL olacak.
Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. Öte yandan, 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar ise 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile alınabilecek.
BAŞVURU BEDELİ 500 LİRA
Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek.
Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek.
Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek.