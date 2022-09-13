TOKİ genç başvuru şartları neler? TOKİ ucuz sosyal konut genç kontenjan ne kadar, kura çekimi ne zaman?

TOKİ sosyal konut projesinde heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bazı sosyal grupların önceliği bulunuyor. Emekli ve engelli yanında TOKİ genç başvuru da bulunuyor. Bunu duyan vatandaşlar, TOKİ genç başvuru şartları neler sorusunu yöneltiyor. TOKİ sosyal konut hakkında araştırmalar arasında TOKİ genç kontenjan ne kadar da bulunuyor. Peki, TOKİ genç başvuru şartları neler? İşte detaylar...
TOKİ GENÇ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:
"Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak."
TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
TOKİ sosyal konut başvuruları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül tarihinde yapacağı açıklama ile netleşecek.
Başvuruların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eylül ayında yapacağı açıklama sonrası hızla alınacağı belirtiliyor. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimize eklenecektir.
TOKİ GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
TOKİ sosyal konut başvuru şartları ve detaylar belli oldu. TOKİ sosyal konut başvuru şartları şu şekilde:
İl sınırları içerisinde en az1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı olmak,
Kendi, eşi ya da çocuğu üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konut bulunmamak,
Daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşı olmak,
Her haneden sadece bir kişi başvuru yapabilecek.
YEREL VE YATAY MİMARİ TERCİH EDİLECEK
TOKİ eliyle yürütülecek konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek, en fazla konut, olası depremin en çok etkileyeceği İstanbul'da yapılacak.
Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar beş katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek.