TOKİ Hakkari kura sonuçları 2022 listesi açıklanıyor! TOKİ Hakkari kura çekimi canlı izle ekranı ile sosyal konut başvuru sonucu sorgulama

TOKİ Hakkari kura sonuçları ile 2+1 3+1 konutlar hak sahiplerini buluyor. Sosyal konut projesi kuraları her güne iki il olacak şekilde çekilmeye devam ediyor. Kazanan isimler naklen yayınlanırken ardından sorgulama işlemleri hız kazanıyor. TOKİ Hakkari kura çekimi canlı izle ekranı ziyaret edilmeye başladı. Tüm ilçelerde bugün tamamlanacak kura çekilişi ardından konutlar sahiplerini bulacak. Genç, emekli ve engelli kategorilerinde çekilen TOKİ Hakkari kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. İşte, TOKİ Hakkari kura çekimi canlı yayın ile isim listesi…