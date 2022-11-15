Haberler Yaşam Haberleri TOKİ Hakkari kura sonuçları 2022 listesi açıklanıyor! TOKİ Hakkari kura çekimi canlı izle ekranı ile sosyal konut başvuru sonucu sorgulama
Giriş Tarihi: 15.11.2022 10:36

TOKİ Hakkari kura sonuçları 2022 listesi açıklanıyor! TOKİ Hakkari kura çekimi canlı izle ekranı ile sosyal konut başvuru sonucu sorgulama

TOKİ Hakkari kura sonuçları 2022 açıklanıyor! Toplamda 804 konutun hak sahiplerini bulacağı Hakkari sosyal konut kuraları 15 Kasım 2022 tarihinde; bugün gerçekleşiyor. Kura çekilişi işlemleri üçüncü haftasında yeni illerde devam ediyor. TOKİ Hakkari kura çekimi canlı yayın ile takip edilecek. Merkez, Yüksekova, Çukurca, Durankaya ilçelerinde 2+1 3+1 konutlar sahiplerini bulacak. TOKİ Hakkari kura sonuçları sorgulama ekranı şehrin sakinleri tarafından araştırılmaya başladı. TOKİ Hakkari kura çekimi canlı izle ekranı yayında! İşte, TOKİ Hakkari kura kura sonuçları isim listesi…

TOKİ Hakkari kura sonuçları 2022 listesi açıklanıyor! TOKİ Hakkari kura çekimi canlı izle ekranı ile sosyal konut başvuru sonucu sorgulama

TOKİ Hakkari kura sonuçları ile 2+1 3+1 konutlar hak sahiplerini buluyor. Sosyal konut projesi kuraları her güne iki il olacak şekilde çekilmeye devam ediyor. Kazanan isimler naklen yayınlanırken ardından sorgulama işlemleri hız kazanıyor. TOKİ Hakkari kura çekimi canlı izle ekranı ziyaret edilmeye başladı. Tüm ilçelerde bugün tamamlanacak kura çekilişi ardından konutlar sahiplerini bulacak. Genç, emekli ve engelli kategorilerinde çekilen TOKİ Hakkari kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. İşte, TOKİ Hakkari kura çekimi canlı yayın ile isim listesi…

TOKİ KURA ÇEKİMİ 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

TOKİ HAKKARİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ HAKKARİ KONUTLARI NEREDE?

2022 TOKİ Hakkari kura çekimi saat 12.00'de gerçekleşiyor. Kura çekimi, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. İşte TOKİ Hakkari evlerinin olduğu ilçeler ve sayıları:

HAKKARİ MERKEZ: 300 KONUT

HAKKARİ YÜKSEKOVA: 160

HAKKARİ ÇUKURCA: 200

HAKKARİ DURANKAYA: 144

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

Hakkari TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulamak için:

TOKİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA TAKVİMİ GÜNCEL

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde;

13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut için kura çekimi yapılacak.

14 Kasım: Ağrı

15 Kasım: Hakkari

16 Kasım: Bitlis

17 Kasım: Muş, Kilis

18 Kasım: Bingöl, Gaziantep

19-20 Kasım: Erzurum

19-20-21-22-23 Kasım: Gaziantep

İL İL TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
TOKİ Hakkari kura sonuçları 2022 listesi açıklanıyor! TOKİ Hakkari kura çekimi canlı izle ekranı ile sosyal konut başvuru sonucu sorgulama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA