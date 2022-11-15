TOKİ Hakkari kura sonuçları 2022 listesi açıklanıyor! TOKİ Hakkari kura çekimi canlı izle ekranı ile sosyal konut başvuru sonucu sorgulama

TOKİ Hakkari kura sonuçları ile 2+1 3+1 konutlar hak sahiplerini buluyor. Sosyal konut projesi kuraları her güne iki il olacak şekilde çekilmeye devam ediyor. Kazanan isimler naklen yayınlanırken ardından sorgulama işlemleri hız kazanıyor. TOKİ Hakkari kura çekimi canlı izle ekranı ziyaret edilmeye başladı. Tüm ilçelerde bugün tamamlanacak kura çekilişi ardından konutlar sahiplerini bulacak. Genç, emekli ve engelli kategorilerinde çekilen TOKİ Hakkari kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. İşte, TOKİ Hakkari kura çekimi canlı yayın ile isim listesi…
TOKİ KURA ÇEKİMİ 2023 MART AYINDA SONLANACAK!
TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.
Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.
Hakkari TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulamak için:
TOKİ KURA TAKVİMİ GÜNCEL
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde;
13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut için kura çekimi yapılacak.
14 Kasım: Ağrı
15 Kasım: Hakkari
16 Kasım: Bitlis
17 Kasım: Muş, Kilis
18 Kasım: Bingöl, Gaziantep
19-20 Kasım: Erzurum
19-20-21-22-23 Kasım: Gaziantep
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