TOKİ Hatay kura çekimi canlı izle! TOKİ Hatay kura çekilişi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?

Giriş Tarihi: 6.03.2026 07:18

Yüzyılın Konut Projesi’nde hak sahipleri il il yapılan kuralarla devam ediyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) kura takvimine göre 6 Mart 2026 (bugün) Hatay kurası gerçekleşecek. TOKİ'nin resmi youtube hesabı üzerinden noter huzurunda canlı yayında yapılacak olan çekilişle hak sahipleri belli olacak. Kura çekilişi Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonunda yapılacak. Peki, TOKİ Hatay kura çekilişi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?

TOKİ Hatay kura çekimi canlı yayında hak sahiplerini belirleyecek. Başvurusu kabul edilen adayların yakından takip ettiği çekilişin sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. İşte, TOKİ Hatay kura çekimi canlı yayın kanalı ve saati;

TOKİ HATAY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE YAPILACAK?

TOKİ Hatay kura çekimi, 6 Mart 2026 Cuma günü yapılacak.

13 bin 289 konutun hak sahiplerinin belirleneceği çekiliş, saat 14.00'te Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda başlayacak.

TOKİ HATAY KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ Hatay kura çekilişi, noter huzurunda gerçekleştirilecek olup Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ HATAY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA SONUCU NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura çekimi tamamlanan illerde başvuru yapan vatandaşlar, sonuçları il bazında yayımlanan isim listeleri üzerinden öğrenebiliyor.

Kura sonucu sorgulaması yapmak isteyen adaylar, TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan sonuç ekranına girerek başvuru yaptıkları ili seçip hak sahibi olup olmadıklarını kontrol edebiliyor.

TOKİ kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan ediliyor. Ayrıca e-Devlet sistemine yükleniyor.

Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebiliyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

HATAY'IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

TOKİ, Hatay'ın Merkez (Antakya, Defne), Altınözü, Arsuz, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde toplam 13 bin 289 konut inşa edecek.

İşte ilçe ilçe konut sayıları;

  • Merkez (Antakya, Defne) 6800
  • Altınözü 500
  • Arsuz 200
  • Belen 300
  • Dörtyol 270
  • Erzin 50
  • Hassa 1500
  • İskenderun 1354
  • Kırıkhan 600
  • Kumlu 70
  • Payas 95
  • Reyhanlı 750
  • Samandağ 500
  • Yayladağı 300

TOKİ HATAY KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER VE REDDEDİLENLER

Konut başvurusu onaylananlar ve reddedilenlerin isim listesi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden açıklandı.

Reddedilenler listesinde yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak. Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler ise kura çekimine katılmaya hak kazandı.

TOKİ HATAY KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER VE REDDEDİLENLER İÇİN TIKLAYINIZ

