TOKİ Hatay kura çekimi canlı izle! TOKİ Hatay kura çekilişi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?

TOKİ Hatay kura çekimi canlı yayında hak sahiplerini belirleyecek. Başvurusu kabul edilen adayların yakından takip ettiği çekilişin sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. İşte, TOKİ Hatay kura çekimi canlı yayın kanalı ve saati;
TOKİ Hatay kura çekimi, 6 Mart 2026 Cuma günü yapılacak.
13 bin 289 konutun hak sahiplerinin belirleneceği çekiliş, saat 14.00'te Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda başlayacak.
TOKİ Hatay kura çekilişi, noter huzurunda gerçekleştirilecek olup Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ kura çekimi tamamlanan illerde başvuru yapan vatandaşlar, sonuçları il bazında yayımlanan isim listeleri üzerinden öğrenebiliyor.
Kura sonucu sorgulaması yapmak isteyen adaylar, TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan sonuç ekranına girerek başvuru yaptıkları ili seçip hak sahibi olup olmadıklarını kontrol edebiliyor.
TOKİ kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan ediliyor. Ayrıca e-Devlet sistemine yükleniyor.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebiliyor.
TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
TOKİ, Hatay'ın Merkez (Antakya, Defne), Altınözü, Arsuz, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde toplam 13 bin 289 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Konut başvurusu onaylananlar ve reddedilenlerin isim listesi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden açıklandı.
Reddedilenler listesinde yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak. Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler ise kura çekimine katılmaya hak kazandı.
TOKİ HATAY KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER VE REDDEDİLENLER İÇİN TIKLAYINIZ