TOKİ İle ÇGC işbirliği yapacak

Geçtiğimiz ay rakibine büyük oy farkı atarak Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı (ÇGC) seçilen Kurtul Çakın ve başkan vekili Temel Eren, SABAH Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu'nu ziyaret etti. Ramoğlu ve ÇGB Başkanı Çakın, medyada yaşanan son gelişmeleri masaya yatırarak görüş alış verişinde bulundular. Ramoğlu, ÇGC yönetiminin her zaman yanlarında olacaklarını ve destek vereceklerini söyledi.

Ramoğlu'na teşekkür eden Çakın, "Sayın Ersin Ramoğlu'na TOKİ ile yaptığı görüşmede ev sahibi olamayan gazetecilerle ilgili yeni bir çalışma yapılması konusundaki duyarlı yaklaşımından dolayı teşekkür ederiz. Düşündüğümüz konut yapma konusunda yetkili isimleri arayarak destek istedi. Bayramdan sonra Ankara'ya giderek yetkililer ile görüşmeleri yapacağız" dedi.