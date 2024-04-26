TOKİ indirim kampanyası son gelişmeler 2024 | TOKİ indirim kampanyası başladı mı, ne zaman?

TOKİ indirim kampanyası haberleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde yüzde 25 indirim yapan Toplu Konut İdaresi borcunu peşin ödemek isteyenlere vatandaşların kampanyadan faydalanma olanağı sunmuştu. Peki, TOKİ indirim kampanyası 2024 başladı mı, ne zaman?
TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI 2024 NE ZAMAN?
TOKİ indirim kampanyasına dair bu sene için henüz bir tarih açıklaması gelmedi. Geçtiğimiz sene eylül ayında başlayan yüzde 25 indirim kampanyası 19 Ekim'de son bulmuştu. 2024 yılı için de indirim kampanyası bekleyişi devam ediyor.
İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
2023 yılı Eylül ayında başlatılan indirim kampanyasında başvuru şartları şöyleydi:
Kampanyadan faydalanabilmek için konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekiyor. Geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu bulunmaması gerekiyor.
Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç 2022 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri alıcıları yararlanabiliyordu. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından yararlanamadı.
Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabileceklerdi.