TOKİ İSTANBUL EMEKLİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI! TOKİ kura sonuçları emekli kategorisi isim listesi

Çekilişin tamamlanmasının ardından, hak sahibi olan vatandaşların isimleri eş zamanlı olarak dijital platformlara yükleniyor. TOKİ emekli kategorisi kura sonuçları ve asil/yedek isim listesini sorgulamak için şu kanalları kullanabilirsiniz:
e-Devlet Üzerinden Sorgulama: T.C. kimlik numaranızla giriş yaparak "Konut Noter Kura Sonuçları" ekranından adınıza konut çıkıp çıkmadığını kontrol edebilirsiniz.
TOKİ Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr adresindeki sorgulama butonunu kullanarak İstanbul projesini seçebilir ve sonuçlara ulaşabilirsiniz.
Canlı Yayın Takibi: Noter huzurundaki çekilişleri kaçıranlar, TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden geçmiş yayını izleyerek kendi isimlerini takip edebilir.
TOKİ kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan ediliyor. Ayrıca e-Devlet sistemine yükleniyor.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebiliyor.
İstanbul'da hayata geçirilecek sosyal konut projesi kapsamında satış fiyatları ve ödeme koşulları netlik kazandı. Farklı metrekare seçeneklerine göre belirlenen konut fiyatları, uzun vadeli ödeme planlarıyla vatandaşlara sunuluyor.
İstanbul TOKİ projesinde yer alan 55 metrekarelik 1+1 dairelerin fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak açıklanırken, bu konutlar için %10 peşinat bedeli 195 bin TL olarak belirlendi. 240 ay vade imkanı sunulan projede aylık taksit tutarı ise 7 bin 313 TL.
65 metrekarelik 2+1 konutlar için belirlenen satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olurken, peşinat tutarı 245 bin TL olarak uygulanacak. Aynı şekilde 240 ay vadeli ödeme planında bu dairelerin aylık taksitleri 9 bin 188 TL olarak hesaplanıyor.
Daha geniş seçenek isteyenler için sunulan 80 metrekarelik 2+1 dairelerin fiyatı ise 2 milyon 950 bin TL olarak açıklandı. Bu konutlarda %10 peşinat 295 bin TL olurken, aylık ödeme tutarı 11 bin 63 TL olarak belirlendi.
Konut almaya hak kazanan vatandaşlar, peşinat ödemelerini sözleşme aşamasında ilgili bankalar aracılığıyla gerçekleştirecek. Taksit ödemeleri ise sözleşmenin imzalanmasının ardından başlayacak.
TOKİ İstanbul kura çekimi sürecine ilişkin detaylar, bugün saat 14.00'te başlayan canlı yayında paylaşıldı. Buna göre kura çekimi üç gün sürecek şekilde planlandı. İlk gün şehit aileleri, engelli ve emekli kategorilerinin sonuçları açıklanacak. İkinci ve üçüncü gün ise genç kategorisiyle devam edilerek tüm çekiliş süreci tamamlanacak. Ayrıca 26 Nisan'da yapılacak kura çekiminin saat 10.00'da başlayacağı duyuruldu.