TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ BAŞLADI! 25 Nisan 2026 TOKİ İstanbul kura çekimi canı izle linki!

TOKİ İstanbul kura çekilişi canlı yayınla devam ederken sonuçlara ilişkin gelişmeler merak konusu oldu. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen çekilişle 100 bin konut için hak sahipleri belirleniyor. TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden takip edilen kura sürecinde sonuçların açıklanıp açıklanmadığı araştırılıyor. Süreçle ilgili detaylar anbean izleniyor.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

TOKİ İstanbul kurası bugün gerçekleştiriliyor. 100 bin konut için kura çekimi 25 Nisan Cumartesi günü yapılıyor. TOKİ İstanbul kura çekilişi TOKİ'nin YouTube hesabı üzerinden canlı takip edilecek. TOKİ İstanbul kurası çekilişinin saat 14.00'te başlayacak. Hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi, 25-26-27 Nisan tarihlerinde toplamda 3 gün sürecek.