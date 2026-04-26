Haberler Yaşam Haberleri TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU! TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile isim listesi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 26.04.2026 00:04 Son Güncelleme: 26.04.2026 00:05

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU! TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile isim listesi açıklandı mı?

Milyonların heyecanla beklediği dev projede büyük gün geldi! 500 bin sosyal konut hamlesinin en kritik durağı olan megakentte, TOKİ İstanbul kura sonuçları için geri sayım sona erdi. 25 Nisan 2026 tarihi itibarıyla noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişlerin ardından, 100 bin konutun hak sahipleri kademeli olarak netleşmeye başladı. Başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ kura sonuçları araştırması yaparken dijital kanallarda yoğun bir sorgulama mesaisi yaşanıyor.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU! TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile isim listesi açıklandı mı?
İstanbul TOKİ kura sonuçları için beklenen gün geldi. 25 Nisan'da yapılan çekilişle birlikte 100 bin sosyal konutun bir bölümü için hak sahipleri belirlenmeye başladı. 500 bin konutluk büyük projenin en önemli aşamalarından biri olan kura sürecinin tamamlanmasıyla, başvuru yapan binlerce kişi sonuçları öğrenmek için sorgulama ekranına yöneldi.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

Noter huzurunda, şeffaf bir şekilde tamamlanan çekilişlerin ardından TOKİ İstanbul kura sonuçları iki farklı kanal üzerinden erişime açıldı. Hak sahibi olup olmadığınızı öğrenmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

e-Devlet Kapısı: T.C. kimlik numaranızla giriş yaparak "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Kura Sonucu Sorgulama" ekranından adınıza bir konut isabet edip etmediğini anlık olarak görebilirsiniz.

TOKİ Resmi Web Sitesi: talep.toki.gov.tr adresi üzerinden yayımlanan ilçe ilçe asil ve yedek isim listesi PDF dosyalarını inceleyerek kura sıranızı öğrenebilirsiniz.

TOKİ KURA SONUCU NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan ediliyor. Ayrıca e-Devlet sistemine yükleniyor.

Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebiliyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

3 GÜN SÜRECEK!

TOKİ İstanbul kura çekimi sürecine ilişkin detaylar, bugün saat 14.00'te başlayan canlı yayında paylaşıldı. Buna göre kura çekimi üç gün sürecek şekilde planlandı. İlk gün şehit aileleri, engelli ve emekli kategorilerinin sonuçları açıklanacak. İkinci ve üçüncü gün ise genç kategorisiyle devam edilerek tüm çekiliş süreci tamamlanacak. Ayrıca 26 Nisan'da yapılacak kura çekiminin saat 10.00'da başlayacağı duyuruldu.

TOKİ İSTANBUL KONUT FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

İstanbul'da hayata geçirilecek sosyal konut projesi kapsamında satış fiyatları ve ödeme koşulları netlik kazandı. Farklı metrekare seçeneklerine göre belirlenen konut fiyatları, uzun vadeli ödeme planlarıyla vatandaşlara sunuluyor.

İstanbul TOKİ projesinde yer alan 55 metrekarelik 1+1 dairelerin fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak açıklanırken, bu konutlar için %10 peşinat bedeli 195 bin TL olarak belirlendi. 240 ay vade imkanı sunulan projede aylık taksit tutarı ise 7 bin 313 TL.

65 metrekarelik 2+1 konutlar için belirlenen satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olurken, peşinat tutarı 245 bin TL olarak uygulanacak. Aynı şekilde 240 ay vadeli ödeme planında bu dairelerin aylık taksitleri 9 bin 188 TL olarak hesaplanıyor.

Daha geniş seçenek isteyenler için sunulan 80 metrekarelik 2+1 dairelerin fiyatı ise 2 milyon 950 bin TL olarak açıklandı. Bu konutlarda %10 peşinat 295 bin TL olurken, aylık ödeme tutarı 11 bin 63 TL olarak belirlendi.

Konut almaya hak kazanan vatandaşlar, peşinat ödemelerini sözleşme aşamasında ilgili bankalar aracılığıyla gerçekleştirecek. Taksit ödemeleri ise sözleşmenin imzalanmasının ardından başlayacak.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU! TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile isim listesi açıklandı mı?
