Giriş Tarihi: 28.04.2026 10:15

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI SORGULAMA | TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı! İşte, isim listesi...

TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama ekranı, 100 bin sosyal konut için yapılan kura çekilişinin ardından yoğun şekilde araştırılıyor. TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden hak sahipleri isim listesine hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabiliyor. İstanbul genelinde gerçekleştirilen büyük kura çekimiyle birlikte binlerce vatandaşın konut hayali için önemli bir adım atıldı. Açıklanan sonuçlarla birlikte asil ve yedek listeler de erişime açıldı.

TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama ekranı ile 100 bin konutluk proje kapsamında yapılan kura çekilişinin detayları netleşti. Hak sahipleri için açıklanan isim listesi, belirlenen sistem üzerinden kontrol edilebiliyor. Kura sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte süreçte sıradaki aşamalar da merak konusu oldu. İstanbul'daki büyük sosyal konut projesi kapsamında sonuçlara erişim ve bilgilendirme işlemleri resmi kanallar üzerinden sürdürülüyor.

İSTANBUL TOKİ SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI!

TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi, çekilişin tamamlanmasının ardından açıklandı.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUCU NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura çekimi gerçekleşen illerde kura sonucunu merak eden vatandaşlar il bazında kura sonucu sorgulaması yapabiliyor. Kura sonucu sorgulamak için aşağıdaki linkte başvuru yaptığınız ile tıklayarak isim listesini görüntüleyebilirsiniz.

İSTANBUL ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

İstanbul'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

İstanbul'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör
