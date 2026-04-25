TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI SORGULAMA! TOKİ kura sonuçları emekli kategorisi isim listesi yayımlandı mı?

TOKİ İSTANBUL KONUT FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

İstanbul'da hayata geçirilecek sosyal konut projesi kapsamında satış fiyatları ve ödeme koşulları netlik kazandı. Farklı metrekare seçeneklerine göre belirlenen konut fiyatları, uzun vadeli ödeme planlarıyla vatandaşlara sunuluyor.

İstanbul TOKİ projesinde yer alan 55 metrekarelik 1+1 dairelerin fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak açıklanırken, bu konutlar için %10 peşinat bedeli 195 bin TL olarak belirlendi. 240 ay vade imkanı sunulan projede aylık taksit tutarı ise 7 bin 313 TL.

65 metrekarelik 2+1 konutlar için belirlenen satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olurken, peşinat tutarı 245 bin TL olarak uygulanacak. Aynı şekilde 240 ay vadeli ödeme planında bu dairelerin aylık taksitleri 9 bin 188 TL olarak hesaplanıyor.

Daha geniş seçenek isteyenler için sunulan 80 metrekarelik 2+1 dairelerin fiyatı ise 2 milyon 950 bin TL olarak açıklandı. Bu konutlarda %10 peşinat 295 bin TL olurken, aylık ödeme tutarı 11 bin 63 TL olarak belirlendi.

Konut almaya hak kazanan vatandaşlar, peşinat ödemelerini sözleşme aşamasında ilgili bankalar aracılığıyla gerçekleştirecek. Taksit ödemeleri ise sözleşmenin imzalanmasının ardından başlayacak.