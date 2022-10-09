TOKİ işyeri başvuru ekranı ve ücreti 2022: e-Devlet ile TOKİ işyeri (sanayi sitesi) başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır, başvuru şartları nelerdir?

Cumhuriyet tarihinin en büyük TOKİ sosyal konut hamlesi 'İlk Evim İlk İşyerim' projesinde yeni bir sürece geçiliyor. 81 ilde gerçekleştirilecek TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında, 1 milyon arsa ve 10 bin işyeri için başvurular, 10 Ekim 2022 Pazartesi günü başlayacak. Bu noktada TOKİ işyeri (sanayi sitesi) başvuru tarihleri, şartları ve ücreti, başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Peki, TOKİ işyeri başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ücreti ne kadar? İşte 2022 e-Devlet ile TOKİ işyeri başvuru ekranı, şartları, ücreti ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

TOKİ Sosyal Konut Projesi'nin ikinci ayağını oluşturan arsa ve işyeri satışları için başvuru süreci yarın başlıyor. İlk işyerine sahip olmak isteyen milyonlarca vatandaşın gündeminde ise TOKİ işyeri başvuru şartları ve başvuru ücreti gibi detaylar yer alıyor. İşte, TOKİ işyeri başvuru ekranı, şartları ve konu ile ilgili tüm merak edilenler...