TOKİ işyeri başvuru ekranı e devlet üzerinden bugün açılıyor! TOKİ işyeri başvuru şartları ne, başvuru bedeli ne kadar?

TOKİ İŞYERİ BAŞVURU ŞARTLARI

Üretim ve istihdama katkıda bulunmak, daha sağlıklı bir ortamda iş hayatının devamlılığını sağlamak amacıyla; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen sanayi projelerinde üretilen dükkanların, mesleğini fiilen icra eden ilgili Oda üyesi, vergi mükellefi esnaflar ile ustalık veya işyeri açma belgesi bulunan çalışanlara uygun peşinat ve ödeme koşulları ile faydalandırılması planlanmaktadır.

İşte TOKİ işyeri başvuru şartları;

T.C. vatandaşı olmak

Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak

18 yaşını doldurmuş olmak