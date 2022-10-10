TOKİ işyeri başvuru ekranı e devlet üzerinden bugün açılıyor! TOKİ işyeri başvuru şartları ne, başvuru bedeli ne kadar?

TOKİ işyeri başvuruları ne zaman başlıyor sorusu, birçok vatandaşın merakla sorduğu sorular arasındaydı. Başvurular başladı ve bir süre daha devam edecek. Vatandaşlar, TOKİ işyeri başvuru ücreti ne kadar sorusunu bugün itibariyle daha sık sormaya başladılar. TOKİ işyeri başvuru şartları, konuta göre oldukça farklı. Peki, TOKİ işyeri başvuruları ne zamana kadar sürecek? TOKİ işyeri başvuru şartları neler? İşte detaylar...
TOKİ İŞYERİ BAŞVURU BAŞLADI! SON GÜN NE ZAMAN?
TOKİ, sosyal konut projesinin yanı sıra arsa ve işyeri projeleri de geliştirecek. 28 ilde inşa edilecek sanayi siteleri ile esnaf kira öder gibi dükkân sahibi olacak.
TOKİ ''İlk İşyerim'' projesi kapsamında başvurular, 10 Ekim 2022 Pazartesi günü başladı ve 7 Kasım 2022 tarihinde sona erecek. Başvurular, e-Devlet üzerinden ve İl Merkezlerinde Halk Bankası, İlçelerde ise Ziraat Bankası Şubelerinden yapılacak.
E-devlet dışında bankalara da başvuru yapılabilecek. TOKİ'nin internet sitesinde açıklanan listedeki illerde bulunan banka şubelerine başvurulacak. Belirlenen 1.5 aylık süre zarfında başvurusunu tamamlamış vatandaş, kura çekilişi tarihini bekleyecek.
81 ilde yapılacak dev konut projesinin kura çekiliş tarihleri TOKİ'nin internet sitesi üzerinden duyurulacak. Kura çekilişine katılıp hak sahibi olan vatandaşın ödeme planı ise bu tarihten sonra netleşecek.
TOKİ İŞYERİ BAŞVURU ŞARTLARI
Üretim ve istihdama katkıda bulunmak, daha sağlıklı bir ortamda iş hayatının devamlılığını sağlamak amacıyla; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen sanayi projelerinde üretilen dükkanların, mesleğini fiilen icra eden ilgili Oda üyesi, vergi mükellefi esnaflar ile ustalık veya işyeri açma belgesi bulunan çalışanlara uygun peşinat ve ödeme koşulları ile faydalandırılması planlanmaktadır.
İşte TOKİ işyeri başvuru şartları;
T.C. vatandaşı olmak
Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak
18 yaşını doldurmuş olmak
Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, ilgili oda kayıt belgesi veya vergi mükellefi olmak, e-ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgeler
Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması.
TOKİ İŞYERİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Sanayi sitelerindeki işyerlerine ilişkin kuraya katılım sağlayacak olanlar başvuru bedeli olarak 2.000 TL ödeme yapacak.
İhale sonrası yaklaşık dükkan bedeli üzerinden %10 peşinat bedeli alınacak.
Kalan bakiye borç banka sözleşmesi sonrasında başlamak üzere 120 Ay vadeyle ödenecektir. (6 aylık dönemlerde Memur maaşı artış oranında artış uygulanacaktır.)
TOKİ İŞ YERİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
TOKİ İlk İşyerim projesi kapsamında küçük ve orta ölçekli işletmeler için yapılacak işyerleri ilk etapta 28 ilde ve 10 bin adet olacak.
İşyerlerinin fiyatları 351 bin liradan başlayıp 1 milyon 300 bin liraya kadar yükselecek. İşyerleri, 50, 100, 150 ve 250 metrekare olarak 4 kategoride satışa sunulacak.
TOKİ işyeri için ödeme planı ise;
İhale sonrası yaklaşık dükkan bedeli üzerinden %10 peşinat bedeli,
Kalan bakiye borç banka sözleşmesi sonrasında başlamak üzere 120 ay vade (6 aylık dönemlerde Memur maaşı artış oranında artış uygulanacaktır.