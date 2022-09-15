TOKİ işyeri başvuru şartları ve detaylar belli oldu. Böylece ilk defa kendi işyerine sahip olmak isteyen vatandaşlar, TOKİ işyeri başvuru nasıl yapılır sorusunu yöneltiyor. E devlet üzerinden yapılan başvuurlar için bir süre daha beklemek gerekiyor. Peki, TOKİ işyeri başvurusu ne zaman? TOKİ işyeri başvuru şartları 2022 belli oldu mu? İşte detaylar...

TOKİ İLK İŞ YERİM PROJESİ DETAYLAR BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk defa ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara müjdeli haberler getirdi. 81 ilde 500 bin konut yapılacak ve milyonlarca vatandaş, ilk defa ev sahibi olacak. Başvuru şartları ve başvuru tarihi belli olması bir tarafa; daire fiyatları da belli olmuş durumda. Özellikle çekirdek aileler 2+1 daire fiyatları ve taksitlerini araştırıyor.

İşte detaylar…