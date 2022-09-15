TOKİ işyeri başvuru şartları ve detaylar belli oldu. Böylece ilk defa kendi işyerine sahip olmak isteyen vatandaşlar, TOKİ işyeri başvuru nasıl yapılır sorusunu yöneltiyor. E devlet üzerinden yapılan başvuurlar için bir süre daha beklemek gerekiyor. Peki, TOKİ işyeri başvurusu ne zaman? TOKİ işyeri başvuru şartları 2022 belli oldu mu? İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk defa ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara müjdeli haberler getirdi. 81 ilde 500 bin konut yapılacak ve milyonlarca vatandaş, ilk defa ev sahibi olacak. Başvuru şartları ve başvuru tarihi belli olması bir tarafa; daire fiyatları da belli olmuş durumda. Özellikle çekirdek aileler 2+1 daire fiyatları ve taksitlerini araştırıyor.
İşte detaylar…
İLK İŞİM İLK EVİM ADI VERİLDİ
"Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:
Hedefimiz 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır.
• Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgeler
• Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması
İLK İŞ YERİM ÖDEME ŞARTLARI
• Başvuru bedeli : 2000 TL
• İhale sonrası yaklaşık dükkan bedeli üzerinden %10 peşinat bedeli,
• Kalan bakiye borç banka sözleşmesi sonrasında başlamak üzere 120 Ay vade (6 aylık dönemlerde Memur maaşı artış oranında artış uygulanacaktır.)
BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Başvurular 10 Ekim 2022 ile 7 Kasım 2022 tarihleri arasından e-devlet üzerinden ve Halk Bankası – Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak.
YEREL VE YATAY MİMARİ TERCİH EDİLECEK
TOKİ eliyle yürütülecek konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek, en fazla konut, olası depremin en çok etkileyeceği İstanbul'da yapılacak.
Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar beş katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek.