TOKİ İzmir’de 3 ilçede 1795 konut inşa edecek

Toplu Konut İdaresi yeni yıla İzmir'de hızlı girdi. Dar gelirli vatandaşları depreme karşı dayanıklı konut sahibi yapmak için çalışmalarını hızlandıran Toplu Konut İdaresi İzmir'in Güzelbahçe ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde 1090 konut, 10 dükkanlı iki ticaret merkezi ve bir cami inşa edecek. Projenin ihale tarihi 30 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. İhalenin sonuçlanmasının ardından en uygun teklifi veren firmaya yer teslimi yapılıp inşaatlara başlanacak.

TİRE'YE 486 KONUT

TOKİ diğer yatırımını İzmir'in Tire İlçesinde gerçekleştirecek. İzmir'in nüfus bakımından küçük ilçesi Tire'ye Toplu Konut İdaresi 486 konut yapılacak. Proje TOKİ Mahallesi'nde haya geçecek. İhale tarihi 2 Şubat olarak belirlendi.

KARABURAN'A 219 KONUT İNŞA EDİLECEK

Tire ve Güzelbahçe'den sonra TOKİ'nin diğer bir yatırımı ise İzmir'in turistik ilçesi Karaburun'da hayata geçirilecek. TOKİ Karaburun'a 219 konut inşa edecek. Konut yapımına ilişkin ihale 17 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Diğer yerlerde olduğu gibi burada da ihale komisyonu en uygun teklifi belirleyin yüklenici firma ile sözleşme imzalayacak. İmzalar atıldıktan sonra yüklenici firmaya yer teslimi yapılıp inşaatlara başlanacak. Bir terslik olmazsa inşaatlar 2 yıl içinde tamamlanmış olacak.