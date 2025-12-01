TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2025: TOKİ 500 bin konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye'nin dört bir yanındaki dar gelirli ve orta gelirli vatandaşlara yönelik hayata geçirilen dev projede, büyük ilgi gören başvurular belirli bir takvim dahilinde kabul edilmeye devam ediyor. Başvurusunu tamamlayan ve merakla bekleyen milyonlarca kişi, ev sahibi olma hayallerine bir adım daha yaklaşacakları kura çekilişlerinin ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor. TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yer alan resmi bilgilere göre TOKİ kura tarihleri 2025:
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için başvurular, banka şubeleri ve e-Devlet olmak üzere iki farklı kanal üzerinden kabul edilmektedir:
Banka Şubeleri ve Genel Başvurular: T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası yetkili şubeleri aracılığıyla yapılan başvurular 10 Kasım 2025 – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında kabul edilecektir.
e-Devlet Başvuruları: e-Devlet üzerinden yapılan başvurular ise banka şubelerinden bir gün önce, 18 Aralık 2025 tarihinde sona erecektir.
Bu tarihlere kadar başvuru yapacak vatandaşların, ilgili banka şubeleri veya e-Devlet üzerinden gerekli başvuru bedelini (5000 TL) yatırmaları gerekmektedir.
Başvuruların tamamlanmasının ardından, hak sahiplerini belirlemek için kura çekilişi süreci başlayacaktır. Projenin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre TOKİ kura tarihleri ve başvuru sonuçlarının açıklanma takvimi şöyledir:
Kura Çekimi Dönemi: Hak Sahipliği Belirleme Kuraları, 29 Aralık 2025 tarihinde başlayıp 27 Şubat 2026 tarihine kadar kademeli olarak gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu süreçte 81 ildeki projeler için ayrı ayrı kura çekimleri yapılacaktır.
Başvuru Sonuçlarının Açıklanması: Başvuru sonuçları, her il ve ilçe için kura çekimi tamamlandıktan hemen sonra kesinleşecektir.
Konut Teslimatları: Kurada hak sahibi olan vatandaşlar için konut teslimatlarına ise 2027 Mart ayı itibarıyla başlanması planlanmaktadır.
TOKİ kura çekilişlerinin ardından hak sahipliği listeleri ve sonuçlar, e-devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alacak duyurular ışığında kontrol edilecek.