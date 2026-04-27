TOKİ KURA SONUÇLARI 25-26-27 NİSAN 2026: TOKİ İstanbul kura çekimi 3. gününde! İsim listesi yayımlandı mı?

İstanbul genelinde 100 bin konutun hak sahiplerini belirleyen dev organizasyonda heyecan dorukta. TOKİ İstanbul kura sonuçları için bugün gerçekleştirilen son etap çekilişleriyle birlikte kontenjan dağılımı netleşiyor. Başvuru sahipleri, gün boyu süren canlı yayınların ardından e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulama yaparak ev sahibi olup olmadıklarını görüntülemek için ekran başında olacak.
İstanbul'un dev konut projesinde 25 Nisan'da başlayan kura maratonu, bugün 27 Nisan itibarıyla 3. gününde tüm hızıyla sürüyor. Noter huzurunda, şeffaf bir şekilde gerçekleştirilen çekilişler TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.
Dev projede, şehit ailesi, engelli, emekli, genç gibi pek çok kategoride, binlerce vatandaş canlı yayında kendi isminin okunmasını bekliyor. Kura süreci tamamlandığında, kesinleşen listeler dijital ortama aktarılacak.
Kura çekilişinin tamamlanmasının ardından vatandaşların en çok merak ettiği konu "İsim listesi açıklandı mı?" sorusu oluyor.
Canlı yayında asil olarak ekrana gelen isimlerden bazılarına TOKİ İstanbul Kura Sonuçları İsim Listesi üzerinden ulaşabilirsiniz
TOKİ kura sonuçları çekilişin ardından ilerleyen günlerde dijital ortama aktarılacak ve kontrol etmenin ise iki yolu olacak:
Dijital platformlar arasında en hızlı sonuç alma yöntemi e-Devlet Kapısı olarak öne çıkıyor. Hak sahipliği durumunu kontrol etmek isteyen adaylar, e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" hizmetini kullanabiliyor.
Öte yandan listeler TOKİ'nin resmi web sitesi olan toki.gov.tr adresi üzerinden PDF formatında da yayımlanıyor.
Listeler sisteme düştüğünde aşağıdaki linkten kontrol edebilirsiniz:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kuranın 2. gününde yaptığı açıklama ile gündeme geldi. Kurum'un açıklamasına göre 100.000 sosyal konutun kura çekiminde şehit yakını ve gazilerimiz için ayrılan kontenjandan başvuran herkes hak sahibi oldu.