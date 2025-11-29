Haberler Yaşam Haberleri TOKİ kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekim tarihi
Giriş Tarihi: 29.11.2025 09:51

TOKİ kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekim tarihi

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde başvuru süreci devam ederken gözler yanı zamanda kura çekimine de çevrildi. Hak sahiplerinin belirleneceği kura çekiminin tarihi ve isim listesinin açıklanacağı gün, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kura sonuçları ilan edildiğinde, asil ve yedek hak sahipleri resmi olarak duyurulacak. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman, isim listesi hangi tarihte açıklanacak?

TOKİ kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekim tarihi

TOKİ 500 bin konut projesinde kura çekimi heyecanı yaklaşırken, vatandaşlar hangi tarihte sonuçların açıklanacağını merak ediyor. 1+1 ve 2+1 konutlar için yapılacak kura sonrası isim listesi resmi olarak yayınlanacak ve hak sahipleri sorgulama yapabilecek. Kura sonuçlarının açıklanacağı gün büyük bir ilgiyle bekleniyor. İşte, TOKİ 500 bin konut kura sonuç tarihi!

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) iş birliğindeki 500 bin sosyal konut projesi için başvuru takvimi belli oldu.

10 Kasım tarihinde başlayan 500 bin konut başvuruları 19 Aralık'ta sona erecek. 19 Aralık'a kadar tüm vatandaşlara başvurular e-Devlet üzerinden açıldı.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ 500 bin konut için inşa ve ihale süreci 2025 yılının Kasım ayı itibarıyla başlayacak. Hak sahibi belirlemeleri için kura çekimi takvimi ise belli oldu.

Buna göre; TOKİ kura çekimi 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

TOKİ KONUT TESLİMİ NE ZAMAN?

TOKİ tarafından belirlenen süreç takvimine göre Mart 2027 yılı itibarıyla ilk konutlar teslim edilmeye başlayacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
TOKİ kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekim tarihi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz