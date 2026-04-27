TOKİ kura sonuçları sorgulama: 2026 TOKİ İstanbul kura çekimi asil-yedek isim listesi nereden öğrenilir?

İstanbul genelinde 100 bin konutun hak sahiplerini belirleyen dev organizasyonda heyecan dorukta. TOKİ İstanbul kura sonuçları için bugün gerçekleştirilen son etap çekilişleriyle birlikte kontenjan dağılımı netleşiyor. Başvuru sahipleri, gün boyu süren canlı yayınların ardından e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulama yaparak ev sahibi olup olmadıklarını görüntülemek için ekran başında olacak.
İstanbul'un dev konut projesinde 25 Nisan'da başlayan kura maratonu, bugün 27 Nisan itibarıyla 3. gününde tüm hızıyla sürüyor. Noter huzurunda, şeffaf bir şekilde gerçekleştirilen çekilişler TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.
Saat 14.00 itibarıyla başlayacak son gün çekilişi anlık olarak izlenecek.
Dev projede, şehit ailesi, engelli, emekli, genç gibi pek çok kategoride, binlerce vatandaş canlı yayında kendi isminin okunmasını bekliyor. Kura süreci tamamlandığında, kesinleşen listeler dijital ortama aktarılacak.
Kura çekilişinin tamamlanmasının ardından vatandaşların en çok merak ettiği konu "İsim listesi açıklandı mı?" sorusu oluyor. TOKİ kura sonuçları çekilişin ardından ilerleyen günlerde dijital ortama aktarılacak ve kontrol etmenin iki yolu olacak:
Dijital platformlar arasında en hızlı sonuç alma yöntemi e-Devlet Kapısı olarak öne çıkıyor. Hak sahipliği durumunu kontrol etmek isteyen adaylar, e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" hizmetini kullanabiliyor.
Öte yandan listeler TOKİ'nin resmi web sitesi olan toki.gov.tr adresi üzerinden PDF formatında da yayımlanıyor.
|Şehit Kategorisi Kura Listesi Engelli Kategorisi Kura Listesi
Emekli Kategorisi Kura Listesi Genç Kategorisi Kura Listesi
Üç Cocuk ve Üzeri Kategorisi Kura Listesi
Diğer Kategorisi Kura Listeleri
|Başvuru Numarası 000002 - 328680 Arasında Olanlar Başvuru Numarası 328681 - 1431258 Arasında Olanlar
Başvuru Numarası 1431259 - 2046751 Arasında Olanlar Başvuru Numarası 2046752 - 2689356 Arasında Olanlar
Başvurusu Reddedilenler