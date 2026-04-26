TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA: TOKİ İstanbul kura çekiminde asil ve yedek isim listesi belirleniyor!

İstanbul kura maratonunda bugün binlerce yeni hak sahibi belirleniyor. TOKİ kura sonucu sorgulama ekranı başında yerler alınırken asil ve yedek isim listesi tüm başvuru sahipleri için kritik öneme sahip. Çekilişler canlı yayında şeffaf bir şekilde ekrana yansıyor. Noter onay sürecinin tamamlanmasının ardından listelerin en kısa süre içersinde e-Devlet kapısı üzerinden tüm Türkiye'nin erişimine açılması bekleniyor.
İstanbul 100 bin konut projesinde 26 Nisan çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlar şu an için sonuçları e-Devlet üzerinden göremiyor; bu nedenle binlerce kişi TOKİ Youtube canlı yayını üzerinden isimleri takip ediyor.
Her çekilen numara noter tarafından kayıt altına alınırken, asil ve yedek isimler ekrana geliyor. Eğer isminizi canlı yayında kaçırdıysanız, yayın sonrası günlerde yayımlanacak tam liste güncellenene kadar beklemeniz gerekecek.
Pek çok kişi "TOKİ sonuçları neden hala açıklanmadı?" sorusunu soruyor. Bunun temel sebebi, kura çekimlerinin devam ediyor olması. Kurallar gereği, o günkü tüm çekilişler tamamlanmadan ve noter heyeti son ıslak imzalı tutanağı hazırlamadan TOKİ kura sonuçları resmi sisteme aktarılamıyor. Dijital sisteme veri girişi yapılabilmesi için günün son çekilişinin bitmesi ve veri tabanının güncellenmesi gerekiyor.
TOKİ İstanbul kura çekiminde program şöyle:
25 Nisan 2026: 25.738 vatandaşın ismi belirlendi.
26 Nisan 2026: 50.000,
27 Nisan 2026: 24.262 hak sahibi daha noter huzurunda netleşecek.
İlk gün engelli, emekli ve şehit aileleri kategorilerine odaklanılırken bugün ve son gün de genç ve diğer kategorisi üzerinde durulması bekleniyor.
Geçmiş kura çekimleri referans alındığında, canlı yayında belirlenen isimlerin e-Devlet sistemine yüklenmesi genellikle birkaç günü buluyor. Vatandaşların gün boyu "TOKİ kura sonucu sorgulama" araması yapması beklenirken kontrol edilecek link şöyle:
Resmi listeler erişime açıldığında vatandaşların izlemesi gereken yol oldukça basit. e-Devlet'e giriş yaparak "Kura Sonucu Sorgulama" hizmetine gitmek yeterli. Öte yandan asil ve yedek isim listelerinin PDF formatında https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari haritalı sisteminde de yayımlanması bekleniyor.